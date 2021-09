Dietikon: Sattelmotorfahrzeuge fangen im Industieegebiet Feuer

Dietikon ZH Unfall im Industriegebiet: Zwei Sattelschlepper sind auf dem Areal einer Speditionsfirma in Vollbrand geraten Zwei Lastwagen haben in Dietikon im Kanton Zürich Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beim Vorfall wurde niemand verletzt. Aktualisiert 19.09.2021, 14.00 Uhr

Am Samstagabend brach im Industriegebiet in Dietikon kurz vor 21.30 Uhr ein Feuer aus. Die Rauchentwicklung soll kilometerweit zusehen gewesen sein. Zudem berichteten Anwohner gegenüber 20 Minuten, dass es mindestens fünf Mal laut knallte. Die ausgerückte Feuerwehr fand zwei Lastwagen vor, die in Vollbrand standen. «Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden», schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Dennoch sei an den zwei Sattelmotorfahrzeugen ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Wieso die Sattelmotorfahrzeuge Feuer fingen, wird noch von Spezialisten abgeklärt. Verletzt wurde niemand.