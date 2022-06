Hakan Yakin besucht «grösstes Schülerturnier der Schweiz»

Der ehemalige Schweizer Fussballprofi Hakan Yakin hat am Sonntag die Schülerinnen und Schüler am Grümpelturnier in Dietikon besucht. Im Interview erklärt er, warum seine Mannschaft an solchen Wettkämpfen früher immer verloren hat. Mit über 180 angemeldeten Teams aus den Kantonen Zürich und Aargau ist das Schülerturnier in Dietikon gemäss eigenen Angaben das grösste seiner Art in der Schweiz. (has)

26.06.2022, 17.18 Uhr