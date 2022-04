Dietikon «Es ist erstaunlich, wie wenig es braucht, um Holzskulpturen zu beseelen»: Die Holzkorporation eröffnete eine etwas andere Ausstellung Die Holzkorporation Dietikon lud am Freitag zur Vernissage ihrer Ausstellung «Kunst im Wald». Dies anlässlich ihres 175-Jahr-Jubiläums. Der alt Kantonsrat und alt Stadtpräsident Markus Notter war voll des Lobes. Sven Hoti 01.04.2022, 22.06 Uhr

Die Holzkorporation Dietikon lud am Freitag anlässlich ihres 175-Jahr-Jubiläums zur Vernissage ihrer Ausstellung «Kunst im Wald». Severin Bigler Trotz des schlechten Wetters war das Interesse gross. Severin Bigler Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von der Alphorngruppe Wisental. Severin Bigler Ein Feuer spendete etwas Wärme. Severin Bigler Mike Grendelmeier, Präsident Holzkorporation Dietikon, Rita Bachofen, künstlerische Leitung, und Urs Ungricht, Vizepräsident Holzkooperation (von links) vor der Skulptur zum 175-Jahr-Jubiläum der Holzkorporation Dietikon. Severin Bigler Markus Notter war bei seiner Rede voll des Lobes für die Ausstellung: «Es ist erstaunlich, wie wenig es braucht, um Holzskulpturen zu beseelen.» Severin Bigler Die Kunstwerke fügen sich passend in ihre Umgebung ein. «Oskar der Waldarbeiter und seine Helfer» von Daniel Glaser steht gleich am Eingang zum Honeretwald. Severin Bigler Die Künstlerinnen und Künstler mussten für ihre Werke Materialien aus dem Wald verwenden. «Symphonie» von Adrian Künzi. Severin Bigler Auch dieses aus Holz geschaffene Boot gehört zur «Symphonie» von Adrian Künzi. Für seine Werke machte Künzi von einer Kettensäge Gebrauch. Severin Bigler In Verbindung mit dem Schnee brachte die Installation «Wollbaum» von Marion Strunk fast schon weihnachtliche Gefühle hervor. Severin Bigler Ihre Skulptur «Love Is In The Air» hatte Karin Hofer ebenfalls mit der Kettensäge geschaffen. Severin Bigler Die beiden Stelen des Werks DURCHBLICK hat Babs Ernst mit der Kettensäge grob angefertigt und dann schwarz abgeflammt. Severin Bigler Martin Hufschmid Schwebende Waldinseln hängen hoch über den Köpfen der Waldgänger. Severin Bigler Insgesamt 16 solche Zitattafeln hat Leo Brunschwiler für sein Werk ‹Ich ging im Walde so für mich hin ...› an Bäumen angebracht. Severin Bigler

Regenschirme in unterschiedlichsten Farben streiften am Freitag durch den Honeretwald. Vorbei an Holzfiguren und -gebilden, in die offenkundig viel Fantasie und Arbeit geflossen war. Der Grund war die Ausstellung «Kunst im Wald» der Holzkorporation Dietikon, die sie am Freitag anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens eröffnete.

Trotz des Regens und winterlicher Temperaturen hatte sich bei der Vernissage eine erstaunlich grosse Traube um die Lorenzhütte im Honeretwald gebildet. Unterstützend wirkten sicherlich auch die heissen Bratwürste und Cervelats sowie die Getränke, die im Angebot standen. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von der Alphorngruppe Wisental.

«Von Anfang an war es unser Ziel gewesen, etwas für die breite Öffentlichkeit zu machen»,

erklärte Mike Grendelmeier, Präsident der Holzkorporation, bei seiner Rede die Idee hinter der doch besonderen Jubiläumsfeier. «Ich denke, das ist uns gelungen.» Er bedankte sich mit einem Blumenstrauss auch bei Rita Bachofen, welche die Ausstellung in künstlerischen Belangen unterstützt hatte.

«Mut, ein Jubiläum einmal etwas anders zu feiern»

Der alt Kantonsrat und alt Stadtpräsident von Dietikon, Markus Notter (SP), war voll des Lobes für die Ausstellung. In längeren Ausführungen schilderte Notter zudem seine Eindrücke von der Ausstellung und schwärmte: «Es ist erstaunlich, wie wenig es braucht, um Holzskulpturen zu beseelen.»

Notter gratulierte der Holzkorporation «zum Mut, ein Jubiläum einmal etwas anders zu feiern». Durch die Ausstellung könne man den Wald anders wahrnehmen als sonst. Die Ausstellung zeige auch die Verbundenheit der Holzkorporation mit Dietikon.

Die Ausstellung lässt sich auf viele Arten erleben

An der Ausstellung selber waren insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Die Vorgabe an sie war, mit Materialien aus dem Wald zu arbeiten. Oftmals war dies Holz. Begrüsst werden die Besucherinnen und Besucher am Eingang des Honeretwaldes zum Beispiel von Werken der beiden Künstler Martin Hufschmid und Daniel Glaser. Mit Hilfe von Kettensägen schufen sie Skulpturen – etwa einen Waldarbeiter mit Beil –, die sich perfekt in die Landschaft integrieren. Die Kunstwerke kommen in unterschiedlichsten Ausführungen daher. Der «Wollbaum» von Marion Strunker mit seinen Wollknäueln in den Ästen liess an diesem winterlichen Tag schon fast Weihnachtsgefühle hochkommen.

Das ist es auch, was Grendelmeier von der ­Holzkorporation meinte, wenn er sagte, es gebe verschiedene Arten, die Ausstellung zu ­erleben. Einen Faktor spielten nämlich auch die Jahreszeiten, welche den Kontext, in dem die Werke präsentiert sind, verändern. Er sagte:

«So wie jetzt wird man die Ausstellung im Sommer nicht mehr erleben können.»

Zu den anwesenden Gästen gehörte auch der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Die Stadt Dietikon gehört zu den Hauptsponsoren der ­Ausstellung. Er finde diese «absolut bestechend», schwärmte Bachmann. Es sei spannend, wie man den Wald auf diese Weise völlig anders wahr­nehmen könne. Vor allem aber bringe die Ausstellung dank ihres Standortes im ­öffentlichen Raum auch der breiten Bevölkerung einen Mehrwert. So eröffne man auch sonst weniger kunst­interessierten Menschen einen Zugang zu Kunst.

Die Ausstellung «Kunst im Wald» in den Waldungen Honeret und Guggenbühl dauert vom 1. April bis zum 21. Oktober. Die Finissage findet am Freitag, 21. Oktober, um 17 Uhr bei der Lorenzhütte Honeretwald (Forsthaus) statt.