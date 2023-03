Dietikon Ob die Phänomena wirklich 2024 stattfindet, entscheidet sich diese Woche Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag 5 Millionen Franken für die Phänomena in Dietikon bewilligt. Zusagen des Bundes im eingeplanten Umfang stehen noch aus. Das bringt die Planung des Grossanlasses ins Wanken. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 27.03.2023, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sollte sich die Phänomena im Dietiker Niderfeld eigentlich ab April 2024 präsentieren. Visualisierung: Yves Weinand Architectes/ zvg

Ob die Wissenschafts-Ausstellung Phänomena in Dietikon wie geplant 2024 stattfindet, ist fraglich. Zwar hat der Zürcher Kantonsrat am Montag ohne Gegenstimme 5 Millionen Franken dafür bewilligt. Doch in der Ratsdebatte gab Finanzdirektor Ernst Stocker auch dies bekannt: «Wir wurden letzte Woche von den Phänomena-Veranstaltern informiert, dass von den eingeplanten 6 Millionen Franken des Bundes erst 1 Million zugesagt ist.» Nun würden Gespräche mit dem Bund laufen. Auch die Zürcher Regierung wolle sich für die Phänomena einsetzen. Doch falls vom Bund nicht mehr Geld komme, würde auch der Beitrag des Kantons Zürich anteilsmässig gekürzt, sagte Stocker. Allenfalls gäbe es dann einen neuen Antrag an den Kantonsrat. Mit anderen Worten: Die Finanzierung der Phänomena hängt stark von den Bundesmillionen ab.

Wie Phänomena-Geschäftsleiter Urs Müller nach dem Kantonsratsentscheid auf Anfrage sagte, sind auch die bereits bewilligten Beiträge des Kantons Aargau und der Stadt Zürich an die Bundesbeiträge gekoppelt. Im April nächsten Jahres sollte die Phänomena eigentlich eröffnen. «Wir werden noch diese Woche entscheiden, ob eine Durchführung der Phänomena 2024 möglich ist», sagte Müller. «Es ist natürlich erschwerend, dass der Bund noch nicht Farbe bekannt hat.»

Zwei Kantone und Gemeinden zahlen mit

Die Gesamtkosten der Phänomena sind auf 47 Millionen Franken veranschlagt. 15 Millionen sind von der öffentlichen Hand eingeplant, wie Tobias Langenegger (SP, Zürich) als Präsident der kantonsrätlichen Finanzkommission im Rat sagte. Der Kanton Aargau hat 1 Million bewilligt, der Kanton Zürich nun 5 Millionen, die Stadt Zürich 2,5 Millionen, die Stadt Dietikon 0,5 Millionen Franken.

Auch die meisten anderen Gemeinden aus dem Zürcher Limmattal haben Gelder zugesagt: Vereinbart wurde, dass sie pro Einwohnerin und Einwohner zwei Franken beitragen, wie Langenegger weiter sagte. 17,2 Millionen Franken seien zudem aus Eintrittsgeldern eingeplant und 14,8 Millionen von privater Seite; Hauptsponsor ist die Zürcher Kantonalbank.

Müller betont, dass die Phänomena mit den zugesagten Geldern bereits eine starke demokratische Legitimation habe. Schliesslich repräsentieren die Kantone Zürich und Aargau einen Viertel der Schweizer Bevölkerung. Ausserdem leiste die geplante Ausstellung einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von 17 Zukunftsthemen einer UNO-Charta, zu der sich auch der Bund bekenne.

Vom Klima bis zur künstlichen Intelligenz

An der Phänomena sind Ausstellungsbeiträge zu den Themen Klima, Energie, Mobilität, Biodiversität, Physik und Chemie, künstliche Intelligenz und Weltraum geplant, wie Kantonsrat Langenegger sagte. Nebst einem Erlebniscampus im Dietiker Niderfeld plane der Verein Zürcher Forum als Veranstalter auch digitale Wissensplattformen.

Die letzte Phänomena fand 1984 in Zürich statt. Sie lockte über eine Million Gäste an. Ähnlich viele würden in Dietikon erwartet, wo die Phänomena nach bisherigem Planungsstand vom 12. April bis zum 13. Oktober 2024 ihre Tore öffnen sollte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen