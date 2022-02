Ex-Libris-Chef: «Wir Buchhändler können keine Zensur üben»

Dietikon Ex-Libris-Chef: «Wir verkaufen ja sogar noch Vinyl und Musikkassetten» Daniel Röthlin leitet Ex Libris seit zwölf Jahren. Er erklärt, welchen Einfluss Corona auf das Unternehmen hatte, wie er mit Verschwörungstheorien umgeht und weshalb die Firma nach Dietikon gehört. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 12.02.2022, 04.00 Uhr

Daniel Röthlin, Geschäftsleiter der Ex Libris hatte während der Pandemie kaum Zeit zu einem Buch zu greifen. Sandra Ardizzone

Daniel Röthlin sitzt im Ex-Libris-Hauptsitz an der Lerzenstrasse in Dietikon auf einem Sofa. Neben der Lounge soll voraussichtlich noch dieses Jahr ein Bücherladen eröffnet werden. Der Geschäftsleiter der Migros-Tochter erzählt, wie sich das Unternehmen gegen Online-Giganten wie Amazon behauptet und weshalb Bücher trotz Digitalisierung noch immer so beliebt sind.

Im Eingang zum Ex-Libris-Hauptsitz wird man von einer Kuh begrüsst. Was hat das Tier mit dem Unternehmen zu tun?

Daniel Röthlin: Wir erhielten die Kuh von der Band Gotthard, nachdem sie 500’000 CDs bei uns verkauften. Wenn man früher als Musiklabel bekannt sein wollte, kam man um Ex Libris nicht herum.

Die Zeiten haben sich geändert. CDs und DVD werden viel weniger verkauft.

Wir setzten bereits 2017 strategisch auf online und Buch. Als ich bei Ex Libris anfing, machten wir noch rund 80 Prozent des Umsatzes mit Musik und Film. Heute hat das Musik-Sortiment in der Filiale auf einem Meter Fläche Platz. Deshalb litten die Filialen am stärksten unter dem Musik- und Filmabbau.

Deshalb haben Sie vor vier Jahren 43 Filialen geschlossen und 114 Mitarbeitende entlassen.

Wir konnten über 90 Prozent der Mitarbeitenden weitervermitteln. So konnten wir schwere Schicksalsschläge verhindern.

Würden Sie es nochmals so machen?

Ja, ich würde es nochmals so machen. Ich würde aber noch früher beginnen. Es war sehr schwierig. Mir kommen jetzt noch die Emotionen hoch, wenn ich daran denke. (Röthlin pausiert)

Sehen Sie in der Digitalisierung, die Sie getroffen hat, einen Segen oder einen Fluch?

Es ist weder noch. Wir müssen uns danach richten, sie hat auch viele Vorteile. Wir konnten unsere Prozesse verbessern und nutzen das Potenzial der Digitalisierung. Aber ohne Menschen, keine Digitalisierung.

Sie haben in den letzten drei Jahren Ihren Umsatz gesteigert, zuletzt um 10,3 Prozent. Was ist ihr Erfolgsrezept?

Ehrlich, Corona half uns. Die Bestellungen verdoppelten sich im Lockdown. Aber wir machten auch einen guten Job. Die HSG führte eine Studie zu Onlineshops durch, die zeigt, dass Ex Libris gleich in drei Kategorien den ersten Platz belegt: Kundenzufriedenheit, Inspiration und Vertrauen. Bei der Markenstärke belegen wir den vierten Platz, dies liegt wohl auch am Abbau der Filialen.

Wie sah es während des ersten Lockdowns in der Logistik von Ex Libris aus?

Wir hatten am Anfang der Pandemie eine Viertelmillion Bücher hier, die darauf warteten, versendet zu werden. Deshalb holten wir die Filial-Mitarbeitenden, um in der Logistik zu helfen. Covid führte zu einer nachhaltigen Veränderung im Einkaufsverhalten der Menschen. Es wird mehr online bestellt.

Mehr Auslieferungen führen auch zu mehr Rücksendungen.

Ja, in Stückzahlen natürlich schon. Wir haben jedoch eine unveränderte Rücksendequote von 1,2 Prozent. Das ist nicht viel. Der Onlinehändler Zalando hat über 50 Prozent.

Sie eröffnen bald eine Filiale hier im Hauptsitz in Dietikon. Wollen Sie so wieder sichtbarer werden?

Nein, bei diesem Projekt geht es darum, als Limmattaler Unternehmen erlebbar zu werden.

Ex Libris ist bereits seit über 50 Jahren in Dietikon. Früher hatten Sie sogar eine Filiale im Löwenzentrum. Was hält Sie immer noch hier?

Die Region Zürich hat das grösste Filialnetz. Ex Libris gehört zu Zürich.

Sie zogen 2021 aus Platzgründen von der Grünaustrasse an die Lerzenstrasse. Hand aufs Herz, kam Ihnen nie der Gedanke, in eine andere Stadt zu ziehen?

Es war von Anfang an klar, dass wir in Dietikon bleiben. Wir haben hier sehr gute Mitarbeiter. Müsste ich das Team in dieser Qualität an einem neuen Ort aufbauen, würde ich drei Jahre verlieren.

Weshalb kann sich das Buch als Medium trotz Digitalisierung so gut behaupten?

Die Menschen wollen physisch etwas auf dem Bauch spüren, wenn sie abends noch etwas lesen. Haptik spielt dabei eine ganz andere Rolle als bei Musik und Film.

Streichen Sie Film und Musik nun bald ganz aus dem Sortiment?

Nein, solange wir damit noch Umsätze machen, behalten wir sie. Wir verkaufen ja sogar noch Vinyl und Musikkassetten.

Wie ist es um die Nachfrage nach E-Books bestellt?

Das physische Lesen wird meiner Meinung nach stark bleiben. Im Onlinebuchhandel konnten wir die Marktanteile nahezu verdreifachen. Beim E-Book merken wir aber, dass der Markt stagniert.

Der Bücherhändler Sandra Ardizzone Daniel Röthlin Daniel Röthlin leitet Ex Libris seit 2010. Seinen ersten Einkauf tätigte Röthlin als Kind bei Ex Libris, damals habe er sich einen Radio gekauft. «Für Buchliebhaber ist der Job bei Ex Libris ein Traumberuf», sagt Röthlin. Während der Pandemie habe er aber aufgrund des hohen Arbeitsvolumens kaum Zeit gehabt, ein Buch zu lesen. Das Tochterunternehmen der Migros wurde 1947 gegründet, zählt 14 Filialen und beschäftigt 217 Mitarbeitende.

Lesen Sie E-Books?

Nein, ich nehme lieber ein richtiges Buch in die Hand.

Aber Filme streamen Sie?

Ich sehe Netflix und Apple TV. Ex Libris hatte auch ein Streamingangebot, aber das war ein Schuss in den Ofen. Als Deutschschweizer KMU hat man angesichts aller technischer Entwicklungen gegenüber Netflix und Amazon kurze Hosen an.

Und wie behaupten Sie sich im Buchverkauf gegen Amazon?

Wir haben Amazon in unserem Kerngeschäft Buch schon lange überholt. Der Grund ist, dass wir preislich kompatibel sind, weil wir gegen die Buchpreisbindung das Referendum ergriffen haben. Wäre die Buchpreisbindung durchgekommen, hätte der Verlag bestimmt, welchen Preis man zum überhöhten Eurokurs für ein Buch verlangen muss. So hätte man gegen Amazon, der zu einem aktuellen Wechselkurs in die Schweiz liefern darf, keine Chance gehabt. Deshalb ergriffen wir das Referendum und sammelten, ganz nach Dutti-Manier, Unterschriften in den Filialen. Das Volk wollte keine Buchpreisbindung. So konnten wir die Preisoffensive weiterziehen.

Zurück zum Ex-Libris-Sortiment, dieses bauen Sie stark aus. Das neue Lager wurde auf 10’000 Artikel aufgestockt. Was ist ihr Ziel?

Im deutschsprachigen Raum werden pro Jahr bis zu 100’000 Bücher veröffentlicht. Nur ein Bruchteil dieser Bücher wird gekauft. Weniger wäre also mehr. Aber der Kunde will Auswahl, diese wollen wir ihm zur Verfügung stellen.

In dieser Auswahl hat auch einiges Platz, das im Graubereich liegt. So mussten Sie auch schon Stellung nehmen, da Sie antisemitische Bücher und jüngst auch Bücher mit Verschwörungstheorien zur Coronapandemie verkauften. Wofür steht Ex Libris?

Wir sind die grösste Onlinebuchhändlerin der Schweiz. Damit tragen wir eine Verantwortung. Unsere Verantwortung ist die Meinungsfreiheit, nicht die Zensur. Wenn die Schweizer Justiz ein Buch erlaubt, sollten wir dieses auch anbieten.

Moralische oder ethische Grenzen gibt es also nicht.

Alles, was gesetzlich erlaubt ist, soll man bei uns finden können. Wir unternehmen aber Anstrengung in Bern, damit man belegbare Falschinformationen in den Griff bekommt. Dazu bräuchte es eine staatliche Ombudsstelle. Wir Buchhändler können keine Zensur üben. Denn es gab schon einmal verbotene Bücher, Buchverbrennungen und Zensur, dahin wollen wir nicht zurück. Doch die momentane Situation ist für uns auch sehr unbefriedigend. Fake News werden künftig immer mehr aufkommen. Denn heute kann jeder ein Buch schreiben oder Verleger sein. Den Wahrheitsgehalt der Bücher prüft niemand.

Wie sieht die Zukunft der Bücher aus?

Es wird immer Bücher geben, denn Lesen geht mit einem physischen Buch besser. Sogar die Jungen lesen lieber physische Bücher.

