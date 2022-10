Dietikon Es stiegen Sichlete und Chilbi: Die Dietikerinnen und Dietiker blicken auf ein doppeltes Partywochenende zurück Beim Dietiker Zentralschulhaus stieg die traditionelle Sichlete, auf dem Zelgliplatz die Chilbi. Bei beiden gab es Neuerungen. Oliver Graf Jetzt kommentieren 23.10.2022, 19.02 Uhr

Sichlete-OK mit Fabian Iuliano, Steven Blaser, Othmar Gut, Barbara Vogel, Florian Hunsperger, Pascal Schlatt und Kevin Welti - nicht auf dem Bild sind Rebecca Warth und Laura Kappeler. Oliver Graf Das Schwyzerörgeli-Trio «Vollgas» heizte in der Sichlete-Beiz beim Zentralschulhaus ein. Oliver Graf Erstmals gab es auch eine Stubete, hier mit Heli vom Echo vom Furttal (rechts) und Marcel. Oliver Graf Nicht nur für das akustische, sondern auch für das leibliche Wohl war an der Sichlete gesorgt. Oliver Graf Unter anderem gab es Raclette und Öpfelchüechli. Oliver Graf Neben der Festbeiz gab es auch eine Bar und einen Kinderbereich. Oliver Graf Ebenbfalls am Wochenende stieg die Dietiker Chilbi auf dem Zelgliplatz. Oliver Graf Grosse Neuerung an der Chilbi: Dank einer drehbaren Hinterachse konten die Autoscooter schleudern und schlittern. Oliver Graf Für zehn Franken konnten Kinder in einem Ball auf dem Wasser laufen und springen. Oliver Graf Die Bahn La Sauterelle wirbelte Chilbibesucherinnen und Chilbibesucher durch die Nacht. Oliver Graf

Über den Zelgliplatz, der von blinkenden LED-Lampen der Chilbibahnen und -ständen bunt erhellt war, drangen immer wieder Jubelschreie und Gekreisch. Und beim Zentralschulhaus sorgten unter anderem das Schwyzerörgeli-Trio Vollgas in der Sichlete-Beiz und DJ Brändi im Party-Gade für Stimmung.

Die Organisatoren beider Veranstaltungen zogen ein positives Fazit. Die Sichlete sei ein Anlass, den Dietikon wolle, sagte etwa OK-Präsident Florian Hunsperger.

Dass dem so ist, zeigt sich für Hunsperger etwa im Besucheraufmarsch. So war die Metzgete am Freitagabend wieder gut besucht; die Helferinnen und Helfer bereiteten unter anderem rund 40 Kilogramm Blut- und 15 Kilogramm Leberwürste sowie 70 Kilogramm Rösti zu und servierten sie rasch an den Tischen, wie Metzger Othmar Gut, von allen nur «Wurschti» genannt, sagt.

Und am Samstagabend war die Fest-Beiz mit ihren rund 300 Plätzen derart gut gefüllt, dass zwischenzeitlich zwei, drei Dutzend ­Personen im benachbarten ­Party-Gade warten mussten, bis sie Einlass fanden und ­Bernerplatte, Raclette oder ­Öpfelchüechli bestellen konnten.

Keine Probleme, helfende Hände zu finden

Aber auch die Unterstützung, die der Anlass erfährt, ist für den OK-Präsidenten ein Beweis, dass sich Dietikon die Sichlete wünscht. «Wir haben nie Probleme, Helferinnen und Helfer zu finden – bereits nach dem jährlichen Helferfest ist ein Grossteil der Schichten vergeben.» Zudem würden über 200 Personen den dreitägigen ­Anlass ideell und mit einem ­Mitgliederbeitrag von 20 Franken unterstützen. Hunsperger fasst zusammen:

«Die Sichlete ­gehört einfach zu Dietikon.»

Dies sieht auch die Stadt so, die den Anlass als «Kulturpartnerin» begleitet. Derartige Veranstaltungen, die auf freiwilliger Basis funktionieren, seien für das gesellschaftliche Leben extrem wichtig, meinte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Die Sichlete wirke dabei als Treffpunkt, und dies über die Stadtgrenzen hinaus. «Viele Heimwehdietikerinnen und -dietiker schauen in der Sichlete-Beiz ­vorbei.»

Neue Autoscooter stiessen auf Begeisterung

Auch die Chilbi, welche die Waadtländer Schaustellerfamilie Bourquin auf dem Dietiker Zelgliplatz verantwortet, lockte traditionsgemäss ein grosses Publikum an. Bereits am Busbahnhof war dabei die Vorfreude zu spüren. So rief etwa ein kleiner Junge begeistert «Chilbi!» aus und deutete auf ein Marroni-Hüsli. Der Hinweis seiner Mutter, dass der Anlass etwas weiter oben im Dorf stattfinde und noch etwas grösser sei, liess den Knirps noch beschwingter und zappeliger werden.

Auf dem Zelgliplatz warteten dabei einige Neuerungen auf die Besuchenden. Bei Jugendlichen sowie vielen Vätern stiessen etwa die Autoscooter auf Begeisterung, die dank ihrer nun drehbaren Hinterachse in Kurven wie bei Schneeglätte ins Rutschen und Schleudern geraten. Neu liess sich auch ein Spiegellabyrinth erkunden.

Erstmals gab es eine Stubete

Erneuerungen hat auch die Sichlete hinter sich. Seit ein junges Organisationskomitee den Anlass im Jahr 2016 von der Trachtengruppe übernommen hat, wurden beispielsweise die Gschwellti durch Raclette ersetzt sowie ein Party-Gade und ein betreutes Kinderparadies eingeführt. Dieses Mal fand am Samstagnachmittag zum ersten Mal ein Versuch mit einer Stubete statt.

«Es soll grundsätzlich beim Traditionellen bleiben, doch punktuell soll es laufend Anpassungen geben»,

erklärte OK-Präsident Hunsperger. Das Ziel dabei liegt auf der Hand: Die Sichlete soll ein Anlass ­bleiben, den Dietikon einfach will.

