Die Dietiker Bevölkerung bestätigt Stadtpräsident Roger Bachmann

Dietikon «Das ist ein Signal»: Roger Bachmann (SVP) bleibt Stadtpräsident – Herausforderer chancenlos Amtsinhaber Roger Bachmann (SVP) holte über dreimal so viele Stimmen wie sein parteiloser Kontrahent Bernhard Schmidt. Florian Schmitz 13.02.2022, 22.30 Uhr

Deutlicher Sieger: Der wiedergewählte Stadtpräsident Roger Bachmann. Severin Bigler

Das Urteil der Dietiker Bevölkerung hätte kaum klarer ausfallen können: Roger Bachmann (SVP) wurde als Dietiker Stadtpräsident bestätigt. 2118 Personen gaben Bachmann ihre Stimme, was 64,1 Prozent der Stimmen entspricht. Sein Konkurrent Bernhard Schmidt (parteilos) erhielt hingegen nur 706 Stimmen beziehungsweise 21,4 Prozent.

Weitere 481 Stimmen entfielen auf weitere Kandidierende für den Stadtrat, die sich für das Präsidium gar nicht zur Wahl gestellt hatten, sowie Vereinzelte. Anton Kiwic und Kerstin Camenisch von der SP holten zusammen 225 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 33,5 Prozent.

Bachmann erleichtert über den deutlichen Vorsprung

Er sei erleichtert, dass das Resultat so klar ausgefallen sei, sagte Bachmann. «Das freut mich ungemein.» Denn er habe im Hinterkopf durchaus damit gerechnet, dass ein zweiter Wahlgang möglich sei. Der klare Ausgang zeige, dass die Bevölkerung grossmehrheitlich hinter seiner Arbeit als Stadtpräsident stehe. Es sei beruhigend, zu sehen, dass Dietikerinnen und Dietiker damit auch insgesamt den Kurs der Stadtregierung unterstützen. «Das ist ein Signal, dass wir in den letzten Jahren grundsätzlich eine gute Richtung eingeschlagen haben», so Bachmann.

Entsprechend wolle er als Stadtpräsident und mit dem Gesamtstadtrat die gute Arbeit der letzten vier Jahre weiterführen. «Ich nehme das nicht persönlich», sagte der deutlich unterlegene Bernhard Schmidt. Der Wahlausgang sei für ihn selbst nicht ernüchternd gewesen, aber für die Zukunft Dietikons umso mehr. Er bedauere, dass die Wählerschaft keinen generellen Richtungswechsel angestrebt habe. Das sei für die kommenden Generationen verheerend, sagte Schmidt. Im Wahlkampf hatte er sich positioniert als Wachstumsgegner und Kritiker des kapitalistischen Gesellschaftssystems, das nur auf Produktivität statt auf Menschlichkeit ausgerichtet sei.

Bernhard Schmidt (parteilos), unterlag im Rennen ums Stadtpräsidium. Severin Bigler

Schmidt ortet weiterhin viel Frust in der Bevölkerung

Er spüre weiterhin einen extrem grossen Frust in der Bevölkerung, sagt Schmidt. Viele Menschen hätten sich wohl leider auch ein Stück weit ganz aus der Politik verabschiedet, sagt er mit Blick auf die tiefe Wahlbeteiligung. Auch in Zukunft wolle er sich für den gesellschaftlichen Wandel einsetzen, sagt er. «Das bin ich mir und meinen Kindern schuldig.» Aber noch sei nicht klar in welcher Form. So müsse er zunächst überlegen, ob er bei dem wahrscheinlichen zweiten Wahlgang für den Stadtrat erneut antreten werde. Im ersten Wahlgang fehlten ihm 106 Stimmen zum absoluten Mehr und er landete auf Platz neun von zwölf.