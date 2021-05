Hüttikon «Dieses Ritual ist in der Schweiz offenbar wichtig» Ein 26-jähriger Mann aus Hüttikon muss trotz idealen Voraussetzungen um seine Einbürgerung kämpfen – weil er nicht an der Gemeindeversammlung teilnahm. Mirko Plüss 22.05.2021, 04.00 Uhr

Die Gemeindeversammlung des 950-Seelen-Dorf Hüttikon liess die Einbürgerung durchfallen – mit neun Nein- zu sieben Ja-Stimmen. Archivbild: zvg

In der Zürcher Unterländer Gemeinde Hüttikon gibt seit Monaten ein auf kuriose Art und Weise abgelehntes Einbürgerungsgesuch zu reden. Im Zen­trum steht der 26-jährige Besar Ziberi. «Es macht mich immer noch wütend», sagt Ziberi.

«Ich bin doch hier aufgewachsen und komplett integriert wie der Rest meiner Familie.»

Der Grund für Ziberis Wut liegt schon über fünf Monate zurück. Im Dezember verweigerte die Gemeindeversammlung von Hüttikon dem jungen Mann aus Nordmazedonien überraschend die Einbürgerung. Und dies nur, weil Ziberi an jenem Abend nicht persönlich anwesend war. Er sagt: «Ich habe das Gefühl, diese Leute schauen nicht auf das Gesetz, sie machen einfach ihre eigenen Regeln.» Seither muss Ziberi, der schon als Kleinkind nach Hüttikon kam und im Dorf die Schule besuchte, um seine Einbürgerung kämpfen.

Vor besagtem Abend im Dezember sah alles noch gut aus für Ziberi. Die Gemeindeverwaltung des 950-Seelen-Dorfs Hüttikon empfahl sein Gesuch ohne Vorbehalt zur Annahme. «Der ­Gesuchsteller ist in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert und mit den Lebens- gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut», heisst es in der Weisung. Ziberi, der bei einer Malerfirma tätig ist, verdiene zudem sein eigenes Geld. Und: «Der Gesuchsteller verfügt über einen unbescholtenen Ruf.» Von all dem habe sich der Gemeinderat auch in einem persönlichen Gespräch überzeugen können.

Abwesenheit wurde als «unanständig» gewertet

Doch an der Gemeindeversammlung regte sich Widerstand, weil Ziberi selber nicht erschien. Das sei «unanständig», hiess es aus der Versammlung. Der junge Nordmazedonier sei eben doch nicht mit den hiesigen Sitten und Gebräuchen vertraut, wenn er nicht einmal persönlich auftauche. Die auch von Schweizer Seite sehr spärlich besuchte Gemeindeversammlung liess die Einbürgerung durchfallen – mit neun Nein- zu sieben Ja-Stimmen.

Klar ist, dass es wie anderswo auch in Hüttikon keine Pflicht gibt, an seiner eigenen Einbürgerungsverhandlung teilzunehmen. Besar Ziberi sagt, er habe den Termin wegen ­seiner Arbeit nicht wahrnehmen können. Mittlerweile sei ihm klar geworden:

«Dieses Ritual ist in der Schweiz offenbar ­wichtig.»

Ziberi hat Rekurs eingelegt, der Fall ist beim Dielsdorfer ­Bezirksrat hängig. Dass über Einbürgerungen gestritten wird, kommt dort nur einmal alle paar Monate vor.

Zum aktuellen Fall in Hüttikon äussert sich auch die ­Gemeindepräsidentin Beatrice Derrer. Der Entscheid der ­Gemeindeversammlung letzten Dezember habe sie überrascht, sagt Derrer: «Der Gemeinderat stand und steht immer noch ­hinter der Einbürgerung, es gibt keinen formellen oder materiellen Grund, der dagegen spricht.» Das habe sie mittlerweile auch dem Bezirksrat in einer Stellungnahme mit­geteilt.

Dennoch versteht Derrer den negativen Entscheid der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger: «Sein Nicht-Erscheinen sorgte für einigen Unmut, und weil nur wenige Leute da waren, kippte die Stimmung dann schnell.» Sie habe als Präsidentin die Anwesenden darauf aufmerksam gemacht, dass die reine Abwesenheit kein Grund für eine Ablehnung darstelle, sagt Derrer. «Ich wies auch darauf hin, dass ein Rekurs wohl Chancen haben werde.» Genützt habe das aber nichts.

Gemeindeversammlung hat ab 1. Juli nichts mehr zu sagen

Gemeindeversammlungen, die über Einbürgerungen entscheiden – das gehört aufgrund neuer Gemeindeordnungen im Kanton Zürich schon bald der Vergangenheit an. In Hüttikon ist es schon ab dem 1. Juli so weit, dann darf nur noch der Gemeinderat einbürgern.

Gerade der aktuelle Fall lasse einen diese Änderung gut ­nachvollziehen, sagt Beatrice Derrer. «Entscheide der Gemeindeversammlung, die sich nicht auf die Erkenntnisse der Exekutive stützen, werden in der Regel mittels Rekurs über den Haufen geworfen.» Am 8. Juni ist vor der Hüttiker Gemeindeversammlung die ­allerletzte Einbürgerung traktandiert. Derrer ist zuver­sichtlich, dass diese «problemlos» über die Bühne geht.

Der Betroffene Besar Ziberi hofft auf eine baldige ­Klärung in seinem Fall. Gewisse Dinge stimmen ihn jetzt schon versöhnlich. Ein Teilnehmer der Gemeindeversammlung sei in der Zwischen- zeit vorbei­gekommen, um sich für den ­Entscheid zu ent­schuldigen: «Er brachte Schokolade mit.»