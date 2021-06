Kanton Zürich Vom Rag'n'Bone Man bis zum Triathlon: Die Grossveranstaltungen kommen zurück Nach der Coronaflaute geht's wieder los: Sechs Grossveranstaltungen hat der Kanton Zürich bislang für den Zeitraum Juli bis Oktober bewilligt. Das Spektrum reicht vom Zürich Open-Air über die Winterthurer Musikfestwochen bis zum Uster Triathlon. Matthias Scharrer 22.06.2021, 18.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rag'n'Bone Man wird am 26. August im Rahmen des verkleinerten Zürich Open Airs auftreten. Keystone

Ab 1. Juli sind wieder Grossveranstaltungen möglich, mit bis zu 3000 Leuten drinnen oder bis zu 5000 Menschen draussen. Ab 20. August dürften es sogar maximal 10'000 Teilnehmende sein. Der Kanton Zürich hat bislang sechs Grossveranstaltungen bewilligt, wie ein Regierungssprecher am Dienstag auf Anfrage sagte. Es handle sich um drei Musikveranstaltungen, eine Konferenz, eine Graduationsfeier und eine Sportveranstaltung, allesamt im Zeitraum Juli bis Oktober. Ein weiteres Gesuch sei noch hängig. «Massgebend für die Bewilligungen sind die vorgelegten Schutzkonzepte», so der Regierungssprecher. Um welche Grossanlässe es konkret geht, liess er offen.

Open Air mit bis zu 10'000 Besuchenden

Einer der bewilligten Anlässe ist die verkleinerte Ausgabe des Zürich Open Airs. Sie findet Ende August unter dem Titel «ZOAlina» auf dem Festivalgelände in Rümlang statt. Die Veranstalter planen für bis zu 10'000 Besucherinnen und Besucher pro Abend. Gestern gaben sie die ersten Acts bekannt: Am 26. August tritt der englische Neo-Blueser Rag’n’Bone Man auf, der mit dem Song «Human» einen Welthit landete. Gleichentags sind auch die Indie-Popper Giant Rocks und Ellas angesagt.

«ZOAlina verfügt über sämtliche notwendige Bewilligungen inklusive bewilligtes Schutzkonzept», teilten die Veranstalter mit. Details zum Schutzkonzept gebe man aber noch nicht bekannt, sagte eine ZOAlina-Sprecherin, da sich die behördlichen Vorgaben noch ändern könnten.

Triathlon mit 1000 bis 2000 Teilnehmenden

Triathleten finden sich am 17. und 18. Juli beim Uster Triathlon ein. Archivbild Talin Marino

Grünes Licht haben auch die Veranstalter des Uster Triathlons erhalten, der bereits am 17. und 18. Juli stattfindet. Aktuell sei der Sportanlass noch auf 1000 Teilnehmende limitiert, wobei bereits 800 Anmeldungen vorlägen, sagte Rennleiterin Daniela Ruholl auf Anfrage. Doch sie gehe davon aus, dass die Teilnehmerzahl noch auf bis zu 2000 Personen erhöht werden dürfte. Ruholl rechnet damit, vom Kanton bis Freitag die definitive Bewilligung zu erhalten.

Auch hier gilt wie generell bei Grossveranstaltungen: Wer teilnehmen will, muss ein Covid-Zertifikat vorlegen, wonach er oder sie geimpft, negativ getestet oder von Corona genesen ist. Zudem sind laut Ruholl auf dem Eventgelände bei der Badi Niederuster am Greifensee keine Zuschauer zugelassen, und es gelte dort Maskenpflicht. Rennen, schwimmen und Velo fahren dürfen die Athleten dann aber ohne Maske.

Musikfestwochen mit drei Veranstaltungsorten

Zu den geplanten Grossanlässen im Kanton Zürich zählen auch die Winterthurer Musikfestwochen. Sie finden vom 11. bis 22. August statt. Die Veranstalter sind seit Anfang Juni im engen Austausch mit dem Kanton und haben soeben die definitive kantonale Bewilligung erhalten, wie sie am Dienstag sagten. Vorgesehen sind Konzerte im Rychenbergpark und im Büelpark mit bis zu 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie auf der Kleinkunstbühne beim Viehmarkt mit 300 bis 500 Personen. Diese Obergrenzen habe die Stadt festgelegt.

Auch hier müssen alle Gäste per Covid-Zertifikat nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das Schutzkonzept mit Sitzplatzpflicht, Maskenpflicht im Stehen und der Vorgabe, nur im Sitzen Essen und Trinken zu konsumieren, beruht noch auf den bisher geltenden Regeln. «Wir hoffen, dass der Bundesrat am Mittwoch die angekündigten Lockerungen beschliesst», sagte Co-Geschäftsleiter Dominic Schmid. Der erwartete Fall der Maskenpflicht im Gelände und der Sitzplatzpflicht brächte nicht nur stimmungsmässig etwas, sondern auch wirtschaftlich. Denn dann würden die Leute mehr Essen und Getränke konsumieren. Das Konzertprogramm wollen die Veranstalter nächste Woche bekanntgeben. Weitere Open Airs sind in Planung.

Tonhalle-Maag: Endspiel mit bis zu 400 Gästen

Die Tonhalle Maag darf sich zum Abschluss Anfang Juli deutlich stärker füllen als zuletzt. Keystone

Kein eigentlicher Grossanlass, aber doch ein deutlich grösserer als zuletzt, findet am 1. und 2. Juli in der Tonhalle Maag statt: Das Tonhalle-Orchester verabschiedet sich mit Filmmusik aus «Ben Hur» von der Spielstätte in Zürich-West. «Wir nehmen an, dass wir 400 Leute platzieren können», sagte eine Tonhalle-Sprecherin. Die Grossleinwand, die grosse Orchesterbesetzung und die Corona-Einschränkung, wonach Innenräume noch nicht voll ausgelastet werden dürfen, setzen Grenzen. Gegenüber dem zuletzt geltenden Limit von 100 Gästen ist aber auch dies ein Fortschritt.