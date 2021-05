Zürich Die «Herz-Wende» im Wald – aus dem Stamm einer 160 Jahre alten ­Linde wird Kunst Die Feuerstelle im Circle-Park Butzenbüel – mit der künstlerisch offiziellen Bezeichnung «Waldintervention» – ist seit vergangener Woche um eine Attraktion in Form einer Holzkohle-Skulptur reicher. Florian Schaer 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Herz-Wende» mag den einen Betrachter an die Vergänglichkeit erinnern, der andere sieht eher das Triebwerk einer Boeing 737 darin. Leo Wyden

«Von schräg vorne erinnert mich das Objekt an jenes Triebwerk der 737, das unten etwas abgeflacht ist», sagte Flughafenseelsorger Stephan Pfenninger Schait. «Klar, die Interpretation ist dem Künstler überlassen – aber jeder Betrachter macht sich ja auch seine eigenen Gedanken.»

Die Feuerstelle im Circle-Park Butzenbüel – mit der künstlerisch offiziellen Bezeichnung «Waldintervention» – ist seit vergangener Woche um eine Attraktion in Form einer Holzkohle-Skulptur reicher. Die Einweihung hat in Anwesenheit des Künstlers Andreas Biank stattgefunden.

Die Einweihung stellte zugleich die Finissage des Kunstprojekts «Aus Feuerkraft» dar, das über ein Jahr gedauert hat – und damit viel länger als ursprünglich geplant. Hinter der Aktion steht das Team der Flughafenkirche, die Biank damit eine Plattform für sein Schaffen geboten hat. Über das Jahr hin konnte er mehrere seiner kleineren Skulpturen im interreligiösen Gebetsraum des Flughafens ausstellen. Die «Herz-Wende» draussen im Park stellt als volumenmässig grösstes Werk quasi den Abschluss des gesamten Projekts dar.

Ein «Räuberlager» des Künstlers im Wald

Den Anstoss zum Projekt, so erläuterte Seelsorgerin Andrea Thali in ihrer kurzen Ansprache, habe der Flughafen-CEO Stephan Widrig übrigens höchstpersönlich gegeben. «Er hat bei einem Kaffee die Idee geäussert, dass die Flughafenkirche eine von Bianks Skulpturen erwerben und ihr hier im Circle-Park einen Platz finden könnte, wo sie einen Ort der Stille anzeigt.» Der Künstler richtete alsdann in einem kleinen Rümlanger Waldstück zwischen Glatt und Flughafenzaun sein Wald-Atelier ein. Er stellte ein Zelt auf, übernachtete zuweilen auch dort. Hin und wieder sei er von Passanten angesprochen worden, «man hielt mein Atelier auch schon mal für ein Räuberlager», witzelte er.

Seine Kohle-Skulpturen brauchen Zeit in der Entstehung. An einem grossen Objekt wie der «Herz-Wende» arbeitet er jeweils über mehrere Monate hinweg. Das Holz skulpturiert er zunächst grob mit Feuer vor, um das Werk dann bildhauerisch zu verfeinern. Die Arbeit mit der Glut im Dunkel des Waldes, das habe schon was für sich, meint Andreas Biank. «Ich lasse die Glut sich durchs Holz arbeiten und unterhalte das Feuer mit einem Blasebalg», sagt der Künstler zum Prozess. «Und dann gibt es einen Punkt, an dem man nichts mehr machen muss, an dem der Durchbruch gekommen ist.»

Von da an arbeite es von allein, könne tagelang glühen. «Deswegen bin ich auf das Herz gekommen. Wenn das Herz im Menschen sich öffnet, dann gibt es auch einen Punkt, ab dem man sich nicht mehr anstrengen muss, Liebes zu tun. Ein Durchbruch. Es kommt nichts mehr anderes als Liebe.»

Ein Rümlanger Baum als Material für das «Herz»

Das Material zur «Herz-­Wende», ein 160 Jahre alter ­Lindenstamm, sei ihm vom Flughafenförster quasi frei Haus geliefert worden, sagte Biank. Die Bäume auf der Rümlanger Seite des Flughafens mussten ohnehin der Erweiterung der Gebäudeflächen weichen. «Ich habe den Baum noch lebendig gesehen, das ist schon etwas Spezielles.»