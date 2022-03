Kaserne wird Zürichs Empfangsstelle für Ukraine-Flüchtlinge

Regierungsrat Mario Fehr will den vor dem Krieg in der Ukraine Flüchtenden jegliche Hilfe zukommen lassen, die sie brauchen. Dazu beitragen soll die Empfangsstelle in der alten Kaserne beim Hauptbahnhof Zürich, die am Dienstag aufgeht.

Matthias Scharrer 07.03.2022, 18.57 Uhr