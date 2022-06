Demonstration «Grundlegende Frauenrechte sind in Gefahr» An der Zürcher Schlusskundgebung zum Frauenstreiktag gingen Tausende auf die Strasse. Sie hatten ihre Gründe. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 14.06.2022, 20.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorwiegend jüngere Frauen demonstrierten am Frauenstreiktag in Zürich. Keystone

Violette Luftballons werden im Pavillon auf dem Zürcher Bürkliplatz aufgeblasen. Transparente bemalt. Immer mehr Frauen treffen kurz vor 18 Uhr zur Schlusskundgebung des Frauenstreiktags ein. Was sind ihre Beweggründe?

«Ich bin gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen», sagt die 56-jährige Germaine Schüepp aus Zürich. «Und es ist ein ewiges Anliegen, dass die Care-Arbeit, die hauptsächlich von Frauen gemacht wird, besser geregelt und abgegolten wird.» Ausserdem brauche es bei den Pensionskassen für Teilzeitarbeitende bessere Bedingungen.

Die Solidarität unter den Frauen wäre wichtig

Eine 56-jährige Innerschweizerin gesellt sich hinzu. Sie will ihren Namen nicht in der Zeitung haben, aber ihre Geschichte loswerden: «Ich habe drei Kinder grossgezogen, mit Autismus und ADHS. Das dauerte etwas länger als normal. Als ich mich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum über Kurse für den Wiedereinstieg ins Berufsleben erkundigte, hiess es, ich habe nichts zugut.» Die Solidarität unter Frauen wäre wichtig, meint sie und blickt sich um. Doch von ihren Altersgenossinnen seien nur wenige da, um zu demonstrieren.

Tatsächlich prägt die jüngere Generation das Bild der mehreren tausend Frauen, die sich auf dem Bürkliplatz versammeln. Eine von ihnen ist Nadine Gründler. Die 28-jährige Winterthurerin sagt: «Weltweit sind Konservative auf dem Vormarsch. In den USA ist das Recht auf Abtreibung auf der Kippe. Grundlegende Frauenrechte sind in Gefahr. Und: Frauen fühlen sich auch hierzulande im öffentlichen Raum oft unsicher, weil sie blöd angemacht werden.» Ihre Kollegin bepinselt gerade ein Transparent, das auf dem Boden liegt. «Grenzenloser Feminismus» steht darauf.

Ein paar Schritte weiter sind Angela Stankovic und Sabrina Appaza bereit für die Demo. «Fuck you Patriarchy» steht auf dem Plakat der beiden 20-jährigen Zürcherinnen. «Wir sind hier, um für Gleichberechtigung zu demonstrieren, für Lohngleichheit und mehr Anerkennung für Care-Arbeit», sagt Stankovic. Und Appaza fügt an: «Wichtig ist auch, dass Frauen als Frauen anerkannt werden. Oft werden sie am Arbeitsplatz belästigt von Männern, die das Patriarchat voll unterstützen.»

«Frauen verdienen weniger, kriegen weniger Rente»

Die Gewerkschafterin Theresia Storz zählt mit ihren 69 Jahren zu den erfahreneren Demonstrationsteilnehmerinnen. «Es geht um Solidarität», sagt sie. «Konkret um Gleichstellung. Frauen verdienen weniger, kriegen weniger Rente, bleiben zu Hause, um die Kinder grosszuziehen und später die Eltern zu betreuen.»

Ihre jüngere Kollegin aus der Gewerkschaft ergreift das Wort. «Ich arbeite als Hortleiterin. Die Arbeitsbedingungen in der Kinderbetreuung sind schlecht, vor allem für die ungelernten Angestellten», erklärt sie ihre Präsenz am Frauenstreiktag. Dann setzt sich die Menschenmenge in Bewegung, um demonstrierend durch die sommerlich warme Innenstadt zu ziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen