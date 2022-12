Eine PUK zum Datenleck in der Zürcher Justizdirektion rückt näher

Datenaffäre Eine PUK zum Datenleck der Zürcher Justizdirektion rückt näher Die Affäre zum Datenleck in der Direktion der Justiz und des Innern spitzt sich zu. SVP, FDP, Mitte und GLP stellen die Forderung nach einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) in den Raum. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 05.12.2022, 18.09 Uhr

Restaurant Neugasshof: Hier lagerten Computerfestplatten mit vertraulichen Daten aus der Direktion der Justiz und des Innern. Matthias Scharrer

Das Datenleck in der Zürcher Justizdirektion, über das zuerst der «Tages-Anzeiger» berichtete, hat ein politisches Nachspiel. Domenik Ledergerber, Präsident der kantonalen SVP, verlas am Montag im Kantonsrat eine gemeinsame Fraktionserklärung von SVP, FDP, GLP und der Mitte. Die vier Parteien, die im Parlament zusammen eine Mehrheit bilden können, kommen darin zum Schluss, der Einsatz einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) sei zu prüfen.

Sie fahren damit schweres Geschütz auf. Eine PUK gab es im Kanton Zürich seit zehn Jahren nicht mehr. Damals ging es um die Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich, die finanziell in Schieflage geraten war. Nun geht es um Computerfestplatten mit vertraulichen Daten aus der Direktion der Justiz und des Innern.

Die Festplatten gelangten vor Jahren in die Hände der kürzlich vom Zürcher Obergericht wegen Drogenhandels zu vier Jahren Gefängnis verurteilten Milieufigur Roland Gisler. Dessen Anwalt Valentin Landmann sitzt für die SVP im Kantonsrat und brachte die Affäre mit einer kantonsrätlichen Anfrage politisch und medial ins Rollen.

«Die Justizdirektion reagierte wie ein Hühnerhaufen»

Noch ist vieles unklar. Nach jetzigem Stand sieht es so aus: Gisler, Betreiber des Restaurants Neugasshof im Zürcher Langstrassenquartier, hatte die Computerfestplatten von seinem Bruder erhalten. Dieser hatte gemäss «Tages-Anzeiger» in den Jahren 2002 bis 2014 im Auftrag der Direktion der Justiz und des Innern (JI) ausrangierte Computer entsorgt, die teilweise im «Neugasshof» gelagert wurden. Sie hätten noch vertrauliche Daten enthalten, mit denen Gisler in der Folge Staatsanwälte unter Druck gesetzt habe.

Die Affäre reicht damit zurück in die Zeit, bevor Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) 2015 die Direktionsleitung übernahm. Vor ihr waren Martin Graf (Grüne) und Markus Notter (SP) als Direktionsvorsteher zuständig.

Nichtsdestotrotz nehmen die bürgerlichen Parteien in ihrer Fraktionserklärung Jacqueline Fehrs Kommunikation ins Visier: «Die Meldung unsachgemäss entsorgter Festplatten schlug vergangene Woche ein wie eine Bombe. Und die Justizdirektion reagierte wie ein Hühnerhaufen», sagte Ledergerber.

Datenverlust sei seit zehn Jahren ausgeschlossen

Fehrs Direktion will nun am Dienstag gegenüber den Medien zum aktuellen Stand Auskunft geben. Sie hatte letzte Woche mitgeteilt, die fraglichen Vorgänge hätten sich zwischen 2006 und 2012 abgespielt und seien Gegenstand einer laufenden Strafuntersuchung.

Der «Datensicherheitsvorfall» sei in der Direktion seit November 2020 bekannt. Unmittelbar danach habe die Direktion JI eine Strafuntersuchung und eine Administrativuntersuchung veranlasst. Über die Ergebnisse der Administrativuntersuchung will Fehr nun am Dienstag informieren.

Im Übrigen laufe die Entsorgung von Computerhardware seit 2013 nach professionellen und zertifizierten Prozessen ab. Ein Datenverlust, wie er nun für die Zeit vorher bekannt wurde, sei in der Direktion JI seit zehn Jahren ausgeschlossen.

Die SP spricht von billigem Wahlkampf

Ihre Fraktion nahm sie in einer von Davide Loss (SP, Adliswil) verlesenen Erklärung in Schutz: Fehr habe aufgrund der laufenden Strafuntersuchung nur defensiv informieren können. Politisch sei sie für das vor ihrer Amtszeit entstandene Datenleck ohnehin nicht verantwortlich zu machen. Dass dieses nun zum Thema gemacht werde, sei «billiger Wahlkampf».

Noch ist offen, ob es zu einer PUK kommt. Als ersten Schritt in diese Richtung haben Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen), Yiea Wey Te (FDP, Unterengstringen), Jean-Philippe Pinto (Mitte, Volketswil) und Andrea Gisler (GLP) am Montag eine Dringliche Interpellation eingereicht. Mit elf Fragen verlangen sie detailliert Auskunft über die Datenaffäre.

Der Regierungsrat muss bis spätestens zur ersten Kantonsratssitzung nach den Weihnachtsferien dazu Stellung nehmen. Sollten seine Antworten als unzureichend erscheinen, könnte der Kantonsrat eine PUK einsetzen. Mit den Stimmen von SVP, FDP, Mitte und GLP wäre die dafür nötige Mehrheit locker möglich.

