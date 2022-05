Das neue Campinggebäude am Tülersee ist eingeweiht

Hausen am Albis Das neue Campinggebäude ist eingeweiht Im März wurde der Neubau auf dem Campingplatz am Türlersee dem Pächterpaar übergeben. Nun wurde er offiziell in Betrieb genommen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 12.05.2022, 15.52 Uhr

Der Pächter Andreas Glättli (dritter von links) erhielt von den beiden Hausemer Gemeinderatsmitgliedern Gregor Blattmann (erster von links) und Beatrice Sommerauer Nägelin (zweite von links) sowie Bausekretär Marcel Graf (vierter von links) Brot und Salz überreicht. Das ist das neue Campinggebäude. Der Pächter Andreas Glättli (dritter von links) erhielt von den beiden Hausemer Gemeinderatsmitgliedern Gregor Blattmann (erster von links) und Beatrice Sommerauer Nägelin (zweite von links) sowie Bausekretär Marcel Graf (vierter von links) Brot und Salz überreicht.

«Gut Ding will Weile haben», resümierte Beatrice Sommerauer Nägelin (SVP), Finanz- und Liegenschaftenvorsteherin der Gemeinde Hausen am Albis, zum Auftakt ihrer Ansprache letzten Samstag. Tatsächlich hatte die Hausemer Bevölkerung auf dem Weg zu ihrem neuen Camping­gebäude einiges an Geduld und Nerven und Geld gebraucht. Seit den ersten Planungsschritten sind sieben Jahre ­vergangen, dazwischen liegen ein ­öffentlicher Gestaltungsplan, eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, ein Projektierungs-, Ausführungs- und Nachtragskredit sowie eine einjährige Bauverzögerung. Nun, endlich, war es am Samstag vor einer Woche Zeit zum Feiern.

Dazu lud die Gemeinde Hausen von 9.30 bis 14 Uhr zu einem Fest auf das Campingareal am Türlersee. Dort ­konnten Interessierte das neue Gebäude besichtigen, einen Vortrag über nachhaltige Gartengestaltung hören, ein Bienenhotel bauen und sich am Stand der Umweltkommission Hausen informieren. Auch ein Kinderprogramm gehörte zum Anlass. Und für alle gab es offerierte Getränke und Würste.

Aber einen Haken habe es bekanntlich immer, wenn es etwas gratis gebe, scherzte Gregor Blattmann (SVP), Sicherheits- und Umweltvorsteher der Gemeinde Hausen, Gregor Blattmann, als er das ­Mikrofon von seiner Gemeinderats­kollegin übernahm. In seinem Fall hiess das: eine zweite Ansprache. Blattmann zeichnete kurz den Weg nach, den die Gemeinde Hausen gegangen war, um das «Energiestadt»-Label zu erhalten. Den ersten Anlauf habe man im Jahr 2010 genommen, doch die Einschätzung, die 2012 gemacht worden sei, habe gezeigt, dass man die Kriterien noch nicht erfülle. Zwischenzeitlich, bis 2018, sei der Erhalt des «Energiestadt»-Labels etwas in den Hintergrund gerückt, bevor es für die Legislatur 2018–2022 als Ziel formuliert wurde.

Holz aus dem eigenen Forst und Energie aus Sonnenlicht

Erhalten hat die Gemeinde Hausen das Label bereits im Jahr 2020, allerdings hat man sich damals wegen der Pandemie dazu entschlossen, die Feierlichkeiten zu verschieben. «Das Label ist für die Gemeinde auch eine Verpflichtung», sagte Blattmann auf dem Rasen vor den Gästen. Gerade bei eigenen Bauten gelte es, den ökologischen Standard möglichst hoch zu setzen. Beim neuen Campinggebäude sorgen nicht nur eine Fotovoltaik-Anlage und eine Anlage zur Wärmerückgewinnung für Energieeffizienz, sondern besonders stolz zeigte sich Gregor Blattmann darüber, dass die Aussenfassade des neuen Gebäudes zu einem Grossteil aus Weisstannen besteht, die im eigenen Forstrevier gewachsen sind. «So haben wir zum einen die Wertschöpfung vor Ort, und zum anderen lokale Rohstoffe, die verbaut werden.»

