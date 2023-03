CS-Übernahme Daniel Leupi: «Die aktuelle Situation bringt uns punkto Finanzhaushalt nicht ins Zittern» Die Stadt Zürich erwirtschaftete 2022 ein Plus von knapp 300 Millionen Franken. Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS drohen Einbussen, und das Klumpenrisiko wächst. Finanzvorstand Daniel Leupi setzt aufs Eigenkapital. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.03.2023, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Leupi (Grüne), Stadtzürcher Finanzvorstand: «Das Klumpenrisiko ist grösser geworden. Das macht mir Sorgen.» Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Steuereinnahmen der Stadt Zürich erreichten letztes Jahr ein «Allzeithoch», wie Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) am Dienstag vor den Medien sagte. Gut 3,3 Milliarden Franken spülten sie in die Stadtkasse. Verbunden mit tieferen Ausgaben ergab dies 2022 ein Plus von knapp 300 Millionen Franken. Das Eigenkapital wuchs auf 2,1 Milliarden Franken. Für Mehreinnahmen sorgten insbesondere auch die hohen Umsätze auf dem städtischen Immobilienmarkt, wovon die Stadt über die Grundstückgewinnsteuer profitiert. Die Kehrseite davon sind steigende Mieten, wie der Finanzvorstand zu bedenken gab.

Auch die Firmensteuern liessen die Stadtkasse klingeln: Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um knapp 100 Millionen auf gut 900 Millionen Franken. Nahezu die Hälfte davon stammt von den Banken. Diese sind mit rund 430 Millionen Franken unter den Grossfirmen die ergiebigste Steuerquelle der Stadt Zürich. Droht nun mit dem Verschwinden der Credit Suisse (CS) nach deren Übernahme durch die UBS ein Loch in der Kasse?

Banken profitierten von Coronakrise

«Es wird uns nicht umhauen, wenn die CS nächstes Jahr weniger Steuern bezahlt», sagte Leupi. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals habe die Stadt ein Polster, mit dem sie auch einige schlechte Jahre überstehen könne. «Die aktuelle Situation bringt uns punkto Finanzhaushalt nicht ins Zittern.»

Allerdings profitierte die Stadt besonders seit der Coronakrise von sprunghaft gestiegenen Steuereinnahmen aus dem Bankensektor. Corona brachte die Bankengeschäfte in Schwung, da es in dieser Zeit besonders viele Kredite zu vergeben gab und dementsprechend Gebühren und Erträge zu kassieren waren, wie Leupi sagte.

Der Stadtzürcher Finanzvorstand geht davon aus, dass die UBS die ertragreichen Geschäftsfelder der CS nach der am Sonntag verkündeten Übernahme weiter beackert. Schliesslich sei die CS Schweiz die «Cashcow» des Konzerns gewesen. Auch die Mietverträge der CS für den Bürokomplex Üetlihof in Zürich übernimmt die UBS, wie Leupi auf Anfrage sagte. Der Zürcher Stadtrat hatte die Gebäude letztes Jahr dem norwegischen Staatsfonds für über eine Milliarde Franken abkaufen wollen. Das Stadtparlament lehnte dies jedoch ab.

Steuereinnahmen bei Banken schwanken

Zurück zu Zürichs Steuereinnahmen bei den Banken. Diese schwankten über die Jahre erheblich (siehe Grafik). Nach der Bankenkrise von 2008 waren sie regelrecht eingebrochen und waren weniger als halb so hoch wie zuvor. Ab 2014 stiegen sie dann wieder kräftig an – ab 2021 gar sprunghaft. Nun rechnet Leupi mit «substanziellen Ausfällen», wie er sagte.

Die Mindereinnahmen aus dem Bankensektor nach 2008 konnte die Stadt Zürich zeitweise durch steigende Erträge bei den Versicherungen kompensieren: In den Jahren 2012 bis 2014 waren Versicherungen unter den Grossfirmen gar die ergiebigste Steuerquelle der Stadt.

Zuletzt gingen diese Einnahmen allerdings wieder deutlich zurück. Leupi führt dies darauf zurück, dass Rückversicherungen einen Grossteil des Versicherungssektors in Zürich ausmachen. Und Rückversicherer hätten wegen weltweit zunehmender Unwetter infolge des Klimawandels in den letzten Jahren weniger Geld verdient.

Informatikbranche wirft weniger ab

Als Hoffnungsträger für die wirtschaftliche Diversifizierung Zürichs galt nach der Bankenkrise von 2008 auch die Informatikbranche. So baute Google vor dem kürzlich publik gewordenen Abbau von 250 Stellen rund 5000 Arbeitsplätze in Zürich auf.

Auch die Steuererträge aus der IT-Branche wuchsen, freilich ohne bisher je die Dimensionen der Banken und Versicherungen zu erreichen. Zuletzt waren sie wieder rückläufig. Darauf angesprochen, sagte Leupi: «Ein Teil der IT-Branche ist extrem steueroptimiert.»

Bleibt die Frage, wie es mit dem Bankenplatz Zürich weitergeht. Leupi erzählt am Rande der Medienkonferenz im 17. Stock des Werdhochhauses, das einst der UBS gehörte und seit 2000 im Besitz der Stadt ist: Als er jung gewesen sei, habe es noch fünf Grossbanken in Zürich gegeben. Dann vier, drei, zwei, eine. Und irgendwann null? «Das Klumpenrisiko ist grösser geworden. Das macht mir Sorgen», so Leupi.

FDP will tiefere Steuern Die Stadt Zürich verzeichnet für 2022 den achten positiven Rechnungsabschluss in Folge, diesmal mit einem Plus von knapp 300 Millionen Franken. Die FDP teilte daraufhin mit, eine Steuersenkung sei nun «zwingend notwendig.» Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) sieht dies anders: Im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse durch UBS sei mit «substanziellen Ausfällen» zu rechnen. Zudem sei sein Ziel seit Jahren, das Eigenkapital der Stadt zu erhöhen und Schulden abzubauen, um für schlechte Jahre gewappnet zu sein. Das Eigenkapital der Stadt Zürich beträgt nun 2,1 Milliarden, die Schulden liegen bei 4,8 Milliarden Franken – sie sind seit dem Höchststand von 6,3 Milliarden im Jahr 2014 stetig gesunken. Über den Steuerfuss entscheidet der Gemeinderat im Dezember. (mts)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen