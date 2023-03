Credit-Suisse-Übernahme Stocker lobt den starken Staat, Linke fordern Konsequenzen für Abzocker Zürcher Politikerinnen und Politiker äussern sich im Kantonsrat zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.44 Uhr

Credit Suisse und UBS: Die eine Grossbank verschwindet, die andere wird noch grösser. Bild: Ennio Leanza/Key

Ernst Stocker (SVP), Zürcher Regierungspräsident. Bild: Severin Bigler

Im Zürcher Kantonsrat sorgte am Montag vor allem ein nicht traktandiertes Thema für Gesprächsstoff: die Übernahme der Grossbank Credit Suisse (CS) durch die nun noch grössere Grossbank UBS. Der Zürcher Finanzdirektor und Regierungspräsident Ernst Stocker (SVP) schlug grundsätzliche Töne an: «Nach Corona, Energiemangellage, Fachkräftemangel und gestern dem schwarzen Sonntag auf dem Finanzplatz Zürich muss man sich bewusst sein: Zentral ist die Stabilität des Staates und die Sicherheit im Erbringen seiner Leistungen.»

Carmen Walker Späh (FDP), Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin. Bild: Alex Spichale

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) sagte im Ratsfoyer auf Anfrage: «Es ist unverständlich und sehr bedauerlich, dass es so weit kommen musste. Der Bundesrat hat entschieden, und der Zürcher Regierungsrat unterstützt diese Entscheide.» Weiter fügte sie an: «Wir haben schon die Bankenkrise 2008 gemeistert. Auch diese werden wir bewältigen.»

Im Übrigen verwies sie auf ein Communiqué des Zürcher Regierungsrats vom Sonntagabend. Darin heisst es weiter: Die ergriffenen Massnahmen seien «der Lage angemessen und dienen dem Ziel, die Stabilität der Schweizer Wirtschaft zu erhalten». Und: «Die Auswirkungen der Übernahme für den Arbeitsmarkt und für den Staatshaushalt müssen jetzt analysiert werden.»

«Das Risiko wird nicht kleiner, sondern grösser»

Unsicherheit über die Folgen des Grossbanken-Deals war auch bei Gesprächen mit diversen Parteienvertreterinnen und -vertretern im Kantonsratsfoyer spürbar. «Das Risiko mit einer nun noch grösseren Bank wird nicht kleiner, sondern grösser», sagte Sonja Gehrig (GLP, Urdorf). Und fügte an: «Es tut mir leid für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt um ihren Job bangen.»

Politisch gelte es nun auf nationaler Ebene das «Too-big-to-fail»-Gesetz zu überarbeiten. Der Fall der CS zeige zudem: «Leistungen und Boni stehen immer noch in einem Missverhältnis.»

André Bender (SVP, Oberengstringen) meinte, es sei gut für den Finanzplatz Schweiz, dass jetzt ein Entscheid vorliege: «Die Schweiz hat damit dem Bankenwesen auf der ganzen Welt einen Gefallen getan.» Nicht ideal sei jedoch, dass es jetzt in der Schweiz nur noch eine Grossbank gebe, da so weniger Konkurrenz herrsche. Bender weiter: «Ich gehe davon aus, dass die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wieder viele neue Gelder bekommen wird.»

«Die ZKB ist besser kontrolliert»

Auch Rosmarie Joss (SP, Dietikon) kam auf die vom Kantonsrat kontrollierte ZKB zu sprechen: «Die ZKB ist offenbar besser kontrolliert als die Grossbanken, obwohl auch diese inzwischen faktisch eine Staatsgarantie haben.» Management und Verwaltungsrat der CS müssten nun auch finanziell für den angerichteten Schaden zur Verantwortung gezogen werden. Schliesslich hätten sie exorbitante Gehälter bezogen.

In einer Fraktionserklärung forderte die kantonale SP, Löhne und Boni schweizweit zu deckeln. «Nur so kriegen wir die Bonikultur in der Finanzbranche in den Griff», sagte SP-Co-Fraktionschefin Sibylle Marti (Zürich). «Unfassbare 32 Milliarden Boni hat die CS in den letzten zehn Jahren ausbezahlt – bei gleichzeitig 3,2 Milliarden Franken Verlust. Und nun muss der Staat bezahlen? Eine absolute Frechheit!», so Marti weiter.

Fazit der SP-Fraktionserklärung: «Der neue Riesen-Monopolist UBS schreit förmlich nach mehr Regulierung: Die Aufsicht in der Finanzbranche muss dringend gestärkt und ausgebaut werden.»

Sorge um Arbeitsplätze

Die SVP, die Grünen und die AL nahmen im Kantonsrat ebenfalls mit Fraktionserklärungen Stellung. Alle warnten vor dem nun drohenden Verlust von Arbeitsplätzen auf dem Platz Zürich. Und vor dem erhöhten Klumpenrisiko, das die Übernahme der CS durch die UBS mit sich bringe.

Die SVP folgerte, der Bund müsse nun ein Trennbankensystem für systemrelevante Banken ernsthaft prüfen, also eine organisatorische Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken.

Die AL stellte fest: «In der Not können es die Privaten nicht alleine richten. Dafür muss der Staat geradestehen.»

Die Grünen zeigten sich erstaunt darüber, wie rasch der Bund und die Nationalbank den Deal mit der UBS mit Milliarden-Zusagen unterfütterten – während es bei der Bewältigung von Klima- und Biodiversitätskrise nur schleppend vorangehe.

«Firmenkulturen müssen sich wieder finden»

Persönliche Erfahrungen mit Bankenfusionen hat Mitte-Kantonsrätin Janine Vannaz (Aesch): Sie war Ende der 90er-Jahre frisch angestellt bei der UBS, die damals aus dem Zusammengehen von SBG und Bankverein entstanden war. Ihre Erkenntnis: «Die Firmenkulturen müssen sich zuerst wieder finden.» Heute arbeitet Vannaz bei der Raiffeisenbank.

FDP-Kantonsrat André Müller (Uitikon) ist als UBS-Angestellter noch näher dran. Er sagte auf Anfrage: «Der Bundesrat und die Finanzmarktaufsicht haben einen guten Job gemacht.» Die nun gefundene Lösung wolle er aber nicht weiter kommentieren.

Anders sein Parteikollege Yiea Wey Te (FDP, Unterengstringen). «Ich erwarte nun, dass die Gelder der CS-Kunden und -Anleger sicher sind», sagte er im Sinne einer Forderung. Schwierig sei, dass nun die UBS ein «Riesenapparat» werde. Und: «Speziell ist, dass all die Mechanismen, die wir nach der Bankenkrise 2008 eingeführt haben, nicht genützt haben.»

