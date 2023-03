Credit-Suisse-Übernahme Die Folgen des CS-Deals für den Platz Zürich Die Folgen der CS-Übernahme durch die UBS für den Platz Zürich reichen über die Finanzbranche hinaus. Dies machten Stadtpräsidentin Corine Mauch und Regierungspräsident Ernst Stocker sowie Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Stadtrat Daniel Leupi vor den Medien klar. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 20.03.2023, 18.08 Uhr

Daniel Leupi, Finanzvorstand der Stadt Zürich (links), spricht mit Stadtpräsidentin Corine Mauch, Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Regierungspräsident Ernst Stocker an einer Medienkonferenz zur CS-Übernahme durch die UBS. Bild: Ennio Leanza/Key

Das schnelle Ende der Credit Suisse (CS) hat auch Ernst Stocker (SVP) überrascht: Wie dramatisch die Lage war, habe er erst realisiert, als er am Samstag vom Bund informiert worden sei, sagte der Regierungspräsident und Finanzdirektor des Kantons Zürich am Montag vor den Medien. Zusammen mit Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) sowie Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und Zürichs Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) informierte er über die zu erwartenden Folgen für den Platz Zürich.

Steuerausfälle dürften zwar spürbar werden; doch sowohl die Stadt als auch der Kanton Zürich seien in der Lage, dies zu verkraften, sagten Leupi und Stocker. Der Kanton Zürich hat im Jahr 2022 ein Plus von einer halben Milliarde Franken erwirtschaftet. Die Stadtzürcher Rechnung präsentiert Leupi am Dienstag, doch auch sie sei zum achten Mal in Folge positiv, kündigte er an.

Die Credit Suisse hat laut Leupi in Zürich rund 13 000 Angestellte, schweizweit seien es 18 000. Wie viele dieser Stellen nun in Gefahr sind, lasse sich derzeit nicht sagen, erklärte Volkswirtschaftsdirektorin Walker Späh. Aufgrund des Fachkräftemangels rechnet sie jedoch nicht mit einem grossen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Diese liege im Kanton Zürich derzeit mit 1,8 Prozent auf einem Rekordtief. In der Finanzbranche seien per Ende Februar im Kanton Zürich 2200 Stellen offen gewesen, bei 1800 Stellensuchenden aus der Branche. Und: In der Finanzkrise im Jahr 2008 sei die Arbeitslosigkeit nicht so stark angestiegen wie zunächst befürchtet. Seither habe sich die Zürcher Wirtschaft verstärkt diversifiziert.

«Die CS hat unsere Stadt geprägt wie kein anderes Unternehmen», sagte Stadtpräsidentin Mauch. Nicht zuletzt sei die Grossbank auch eine wichtige Kulturmäzenin. So erhielten etwa das Opernhaus, das Kunsthaus Zürich, die Tonhalle und das Zurich Film Festival namhafte Beiträge von der Credit Suisse. Ein gutes kulturelles Angebot in Zürich sei allerdings auch im Interesse der UBS, betonte Mauch.

Regierungspräsident Stocker betonte mehrfach, es sei nun Sache des Bundes, über regulatorische Konsequenzen im Finanzsektor zu befinden. Tatsache sei, dass die nach der Finanzkrise von 2008 erlassenen Vorschriften über erhöhte Eigenkapitalvorschriften für systemrelevante Banken das Ende der CS nicht verhinderten. Stadtpräsidentin Mauch sagte, es gelte nun zu klären, was es brauche, damit so etwas künftig nicht mehr passiere. «Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen», so Mauch. Leupi forderte eine Überprüfung der Too-big-to-fail-Regelungen. Walker Späh warnte davor, jetzt nur auf Regulierungen zu setzen. «Wie man Vertrauen aufbaut, kann man nicht regulieren», so die FDP-Regierungsrätin.

