Covid-Zertifikatspflicht Im Café ohne Zertifikat: Corona-Massnahmenkritiker will Busse durch alle Instanzen anfechten Seit Montag gilt auch in Gastrobetrieben und Fitnesscentern die Covid-Zertifikatspflicht. Nun liegen erste Erfahrungen der Polizei damit vor. Matthias Scharrer 16.09.2021, 11.22 Uhr

In die Beiz darf nur noch, wer ein Covid-Zertifikat hat. Keystone

In der Stadt Zürich gab es bislang eine Busse in Höhe von 100 Franken für einen Restaurant-Gast, der gegen die Zertifikatspflicht verstiess. Er war am Mittwoch bewusst ohne Zertifikat in ein Café gegangen. Ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Beim Verzeigten handelt es sich um einen Vertreter des gegenüber Coronamassnahmen kritischen Vereins Mass-voll, der die Busse durch alle Rechtsinstanzen anfechten will. Damit zeichnet sich ein Präzedenzfall ab, der für den weiteren Umgang mit der Zertifikatspflicht massgeblich sein könnte.