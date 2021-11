Zürich: Kantonsrat will öffentliche Kitas unterstützen

Coronavirus Zürcher Kantonsrat will auch öffentliche Kitas unterstützen Der Kanton soll sich nicht nur an den pandemiebedingten Ausfällen von privaten Kitas beteiligen, sondern auch an jenen der rund 120 öffentlichen Einrichtungen. Dies hat der Kantonsrat am Montag in erster Lesung beschlossen. Dagegen waren SVP und FDP. 29.11.2021, 09.38 Uhr

Der Kanton soll ein Drittel der Kosten tragen und der Bund und die Gemeinden den Rest. (Archivbid) Ennio Leanza

Der Rat hiess die gesetzliche Grundlage für eine solche Kita-Unterstützung in erster Lesung ohne Abstimmung gut. Die Vorlage geht nun in die Redaktionskommission und kommt so rasch wie möglich für die zweite Lesung wieder ins Parlament. Der Kantonsrat will das Gesetz bis am 20. Dezember dringlich in Kraft setzen.