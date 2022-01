Stadtzürcher Tramlinie 15 wegen zu wenig Personal eingestellt

Coronavirus Stadtzürcher Tramlinie 15 wird wegen zu wenig Personal eingestellt Zu viele krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal: Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) stellen den Betrieb der Tramlinie 15 ab Montag komplett ein. Fahrgäste müssen mit längeren Reisezeiten rechnen. 06.01.2022, 11.21 Uhr

Die Stadtzürcher Tramlinie 15 wird wegen zu wenig Personal ab Montag komplett eingestellt. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Linie 15 biete sich an, da auf deren ganzen Strecke parallele Verkehrsangebote existierten, teilten die VBZ am Donnerstag mit. Die Einschränkungen würden so möglichst tief gehalten. Die VBZ behielten sich jedoch vor, je nach Entwicklung der Corona-Lage weitere Massnahmen zu ergreifen.