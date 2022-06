Coronavirus Stadt Zürich vergibt «Covid-Stipendium» für 300 Kulturschaffende Die Stadt Zürich vergibt 312 Arbeitsstipendien in der Höhe von je 15’000 Franken an Künstlerinnen und Künstler. Mit den «Covid-Arbeitsstipendien 2022» sollen die Nachwirkungen der Pandemie gemildert werden. 03.06.2022, 11.16 Uhr

Auch 2022 mussten zu Jahresbeginn viele Kulturveranstaltungen abgesagt werden. Gaetan Bally / KEYSTONE

Bis zum Ende der Eingabefrist am 1. April sind 666 Gesuche für solche Stipendien eingegangen, wie die Stadt Zürich am Freitag mitteilte. Bei den Gesuchstellenden handelte es sich um professionelle Künstlerinnen und Künstler mit Wohnsitz in der Stadt.