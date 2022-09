Stadt Zürich rettet Kongresshaus als neue Mehrheitsaktionärin

Dietikon/Windisch Schmusiger Therapieesel: So geht es Elvis vom Chrüzi in seinem neuen Zuhause in Königsfelden

Der mittlerweile fünfjährige Esel Elvis wurde im Jahr 2017 in der Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon geboren. Seit Anfang 2020 lebt er nun als Therapieesel im Tierbereich der psychiatrischen Klinik in Windisch und geniesst dort grosse Beliebtheit.