Pandemiebedingt weniger öffentlicher Drogenkonsum

Pandemiebedingt weniger Drogenkonsum im öffentlichen Raum in Zürich

Während der Corona-Pandemie sind in der Stadt Zürich weniger Personen wegen des Konsums von Betäubungsmitteln verzeigt worden als in früheren Jahren: Dies offenbar nicht, weil weniger Drogen im Umlauf waren, sondern weil an anderen Orten konsumiert wurde.