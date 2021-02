Coronavirus OK will Kantonales Schwingfest im August durchführen, sofern maximal eine Maske nötig ist Das 111. Zürcher Kantonal-Schwingfest soll stattfinden: Das Organisationskomitee hofft, dass sich die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten so günstig entwickelt, dass das Fest im August durchgeführt werden kann. Voraussetzung ist, dass maximal noch eine Hygienemaske als Sicherheitsmassnahme notwendig ist. sda 17.02.2021, 13.20 Uhr

Hier soll das Schwingfest am 8. August stattfinden: die Schulanlage Kirchbühl in Stäfa. OK Schwingfest

Ursprünglich war das Schwingfest für den 9. Mai geplant. Mit der aktuellen Corona-Situation sei an eine ordentliche Durchführung jedoch nicht zu denken, teilte das Organisationskomitee am Mittwoch mit. Deshalb wurde ein neues Datum gesucht.



«Wir führen am 8. August in Stäfa ein vollwertiges 111. Zürcher Kantonal-Schwingfest durch», wird OK-Präsident Christian Schnell in der Mitteilung zitiert. Das Fest findet allerdings nur dann statt, wenn als behördliche Auflage maximal das Tragen einer Schutzmaske vorgeschrieben wird.

Personenbeschränkungen will das OK beim Schwingfest nicht einführen müssen. Das Fest solle eine «Vollversion» sein, weil der Aufwand für weniger Zuschauende ja gleich gross sei. Sollten zum Stichtag am 31. Mai noch Personenbeschränkungen oder weitergehende Massnahmen nötig sein, wird das Fest abgesagt.

Grossanlass als Risiko

Dem OK ist bewusst, dass es mit dem Entscheid zu einem Grossanlass ein gewisses Risiko eingeht. Das OK sei jedoch voll motiviert. Es sucht nun 280 Helferinnen und Helfer, welche den Grossanlass beim Auf- und Abbau, im Gastrobereich und in der Logistik unterstützen. Der Ticketverkauf wird am 1. Juni aufgenommen - einen Tag nach dem Tag des Durchführungsentscheids.



Das Fest-Areal ist auf der Schulanlage Kirchbühl geplant. Auf vier Schwingplätzen und einem zentralen Hauptschwingplatz sollen dort rund 160 Wettkämpfer aus dem Nordostschweizer Schwingverband und Gästeschwinger antreten. Einer von ihnen wird Zürcher Kantonal-Schwingfestsieger – sofern es die Pandemie zulässt.