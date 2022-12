Coronavirus Mehrere grosse Testzentren im Kanton Zürich schliessen Ende Jahr Weil der Bund ab dem 1. Januar nicht mehr die Kosten für Coronatests übernimmt, wird die Zahl der durchgeführten Tests wohl weiter abnehmen. Das Testangebot im Kanton Zürich wird daher verkleinert. 22.12.2022, 11.33 Uhr

Die Auswahl an Corona-Test-Angeboten wird ab dem 1. Januar deutlich kleiner. /Themenbild: Pius Amrein

Verschiedene grosse Covid-Testzentren im Kanton Zürich stellen per Ende Jahr ihren Betrieb ein. Das Testzentrum im Stadtspital Zürich Triemli hingegen bleibt vorläufig in Betrieb.

Das Testzentrum im Kantonsspital Winterthur (KSW) sowie das ebenfalls vom KSW betriebene Testzentrum beim Impfzentrum auf dem Rieter-Areal in Töss werden Ende Jahr geschlossen, wie das KSW am Donnerstag mitteilte. Auch die Testzentren im Spital Uster, im Spital Affoltern und in der Klinik Hirslanden stellen den Betrieb per Ende Jahr ein, wie es auf der Website der Gesundheitsdirektion heisst.

Weiterhin geöffnet bleibt jedoch das Testzentrum im Stadtspital Zürich Triemli, wie eine Sprecherin Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. Auch zahlreiche kleinere Anbieter von Coronatests, etwa Apotheken und Arztpraxen, dürften vorerst weitermachen.

Tests kosten ab 1. Januar

Auslöser für die Schliessung vieler Testzentren ist ein Entscheid von National- und Ständerat. Diese entschieden, dass die Coronatests nur noch bis Ende Jahr gratis sein sollen. Die Zahl der gemachten Tests dürfte damit deutlich sinken.

Wer sich ab dem 1. Januar auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss dies grundsätzlich aus der eigenen Tasche bezahlen. Ausnahmen sind für ärztlich angeordnete Tests vorgesehen. In diesen Fällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten. (sda)