Zürcher Ärztin soll fälschliche Impfung gespritzt haben

Katastrophe Schwerstes Erdbeben seit 100 Jahren: Türkei und Syrien erleben eine Katastrophe von biblischem Ausmass

Hilferufe in den sozialen Medien, Tausende eingestürzte Gebäude, die Zahl der Toten und Verletzten steigt immer weiter: Schwere Erdbeben zerstören ganze Städte in der Südosttürkei und im Norden von Syrien. Seit hundert Jahren bebte die Erde nicht mehr so heftig.