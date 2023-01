Coronavirus Kanton Zürich schliesst drei grosse Impfzentren Weil die Nachfrage rasant zurückgeht, werden drei grosse Zürcher Impfzentren ab dieser Woche sukzessive geschlossen. 17.01.2023, 14.49 Uhr

Das Impfzentrum Messe Zürich in Oerlikon wird bereits diese Woche geschlossen. Alexandra Wey/KEYSTONE

Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Covid-Impfungen schliesst der Kanton Zürich seine Impfzentren in Oerlikon, Winterthur und Uster. Viele Hausarztpraxen und Apotheken werden die Impfung weiterhin anbieten.

Das Impfzentrum in Zürich Oerlikon schliesst bereits diese Woche, wie die Gesundheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Ende Februar stellen auch die Impfzentren in Winterthur und Uster den Betrieb ein.

Die Gesundheitsdirektion führt die sinkende Nachfrage nach Covid-Impfungen auf die hohe Immunität in der Bevölkerung durch Impfungen und Erkrankungen zurück.

Covid-Impfungen werden weiterhin angeboten

Das Impfzentrum am Hirschengraben in der Stadt Zürich sowie Hausarztpraxen und Apotheken bieten weiterhin Covid-Impfungen an. Termine im verbleibenden Impfzentrum und zahlreichen Apotheken können weiterhin online über das kantonale Impftool «VacMe» gebucht werden.

Im Kanton Zürich wurden bislang rund 3,2 Millionen Impfdosen verabreicht, mehr als 2 Millionen davon in den Impfzentren. (sda)