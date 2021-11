Zürich: Gemeinderat will noch nicht ins Rathaus zurück

Coronavirus Der Zürcher Gemeinderat will noch nicht ins Rathaus – und verbleibt im Oerliker Exil Vorerst bleiben die Sitzungen des Gemeinderates aufgrund der steigenden Fallzahlen in der Halle 9 in Oerlikon. Dies wurde am Mittwoch beschlossen. Ab 2023 wird das Rathaus letztlich sowieso saniert. 18.11.2021, 09.52 Uhr

Mit Rathaus könne man die Abstandsregeln wegen eines Platzmangels nicht einhalten. (Archivbild) Gaetan Bally

Der Zürcher Gemeinderat will noch nicht ins Rathaus am Limmatquai zurückkehren: Er hat am Mittwochabend mit 48 zu 67 Stimmen einen Beschlussantrag abgelehnt und will vorerst in seinem Corona-Exil in Oerlikon bleiben.