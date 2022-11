21-Jährige steht wegen gefälschtem Covid-Zertifikat vor Gericht

Coronavirus 21-Jährige steht wegen gefälschtem Covid-Testzertifikat vor Gericht Eine 21-jährige Schweizerin muss sich nächste Woche vor Bezirksgericht Zürich verantworten, weil sie eine andere Person dazu anstiftete, ihr ein gefälschtes Covid-Testzertifikat auszustellen. Die Staatsanwaltschaft hat sie dafür wegen Anstiftung zur Urkundenfälschung angeklagt. 01.11.2022, 14.56 Uhr

Die Angeklagte soll versucht haben, an ein Covid-Testzertifikat zu gelangen, ohne sich dafür testen zu lassen. Christian Beutler / KEYSTONE

Vor rund einem Jahr, am 2. November 2021, meldete sich die Beschuldigte per Kurznachricht bei einer Frau, die an ihrem Arbeitsplatz in Zürich Zugriff auf ein System zur Ausstellung von Covid-Testzertifikaten hatte. Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft bat sie die Frau, ihr ein negatives Testzertifikat auszustellen, obwohl sie sich gar nicht testen liess.