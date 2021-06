Coronakrise Wirte meisterten Umstieg auf Take-away hygienisch korrekt Restaurants stellten auf Take-away um, Lebensmittel wurden als Heilmittel gehandelt: Das Coronajahr stellte auch die Zürcher Lebensmittelkontrolleure vor spezielle Aufgaben. Matthias Scharrer 01.06.2021, 18.37 Uhr

Take-away-Menus wurden wegen Corona zum Renner. zvg

Die Rückkehr der Restaurants in die Normalität hat begonnen. Doch zurück liegt ein Jahr, das alles andere als normal war: Betriebe mussten wegen Corona schliessen oder stellten auf Take-away um. Das brachte auch punkto Lebensmittelhygiene spezielle Herausforderungen mit sich, wie dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht des Kantonalen Labors Zürich zu entnehmen ist.

Zunächst stellte sich die Frage: Was tun mit den Lebensmitteln, die in den geschlossenen Restaurants noch auf Lager waren? «Es gab viele kreative Lösungen», sagt Kantonschemiker Martin Brunner. Manche gaben die Lebensmittel an Mitarbeitende oder Nachbarn ab. Andere starteten einen Take-away-Betrieb. In den ersten Lockdown-Wochen habe die kantonale Lebensmittelkontrolle dabei kostenfrei beratend mitgewirkt. Es ging um Themen wie das Lagern der Lebensmittel, die Gestaltung des Verkaufs und geeignete Lebensmittelverpackungen.

Im weiteren Verlauf der Pandemie stand dann laut Brunner die Kontrolle der Schutzkonzepte im Vordergrund: «Wir führten 90 bis 150 Kontrollen pro Woche durch», so der Kantonschemiker. Eine genaue Statistik über die Kontrollergebnisse gebe es nicht, aber: «In den meisten Fällen war alles okay. Und wo es noch Mängel gab, wurden sie schnell korrigiert.» Etwa, indem die Abstände zwischen den Tischen vorschriftsgemäss vergrössert wurden. Auch auf die Maskenpflicht in den Küchen richteten die Kontrolleure ihr Augenmerk. Wie weit sie eingehalten wurde, wenn sie wieder weg waren, lasse sich jedoch kaum beurteilen.

Lebensmittel als Heilmittel angepriesen

Ein anderes Phänomen, dem das Kantonale Labor wegen der Pandemie besondere Aufmerksamkeit widmete, sind angebliche Heilmittel: «Viele mit Corona assoziierte Produkte kamen auf», sagt Brunner. Einige sind im Jahresbericht erwähnt: So wurde auf einer Website der Eindruck vermittelt, dass die Einnahme von Vitamin D vor Corona schützen könne. Nach Einschreiten der kantonalen Kontrolleure durfte ein entsprechendes Vitamin-D-Präparat nicht mehr auf diese Weise vermarktet werden. Weder seien entsprechende Studien bekannt, die die Wirksamkeit belegen, noch sei eine solche gesundheitsbezogene Angabe für Lebensmittel zulässig, heisst es im Jahresbericht.

Auch ein Onlineshop, der einen Shot mit Ingwer und Zitronensaft als «stärkste Waffe gegen Grippe» vermarktete, musste diese Heilanpreisungen umgehend entfernen. Denn Lebensmittel dürfen gemäss Gesetz nicht als Heilmittel angeboten werden. Brunner erklärt, warum dies so ist:

«Das könnte den Leuten eine falsche Sicherheit geben. Sie sollen bei Bedarf besser ärztliche Hilfe suchen.»

Insgesamt stellt das Kantonale Labor den kontrollierten Betrieben in seinem Jahresbericht ein gutes Zeugnis aus: Lediglich bei sechs Prozent der Betriebe sei im Umgang mit Lebensmitteln ein erhebliches oder sogar grosses Risiko festgestellt worden. Überdurchschnittlich oft erwies sich allerdings handwerklich hergestelltes Glace und Softeis als mangelhaft.

Untersucht hat das Labor auch Pestizidrückstände bei Obst und Gemüse. Produkte aus der Schweiz erwiesen sich dabei als weitgehend unbelastet, während das untersuchte Gemüse und Obst aus Asien öfters zu hohe Pestizid-Rückstände aufwies.