Coronakrise Kanton Zürich war mangelhaft vorbereitet und hat im Sommer Chancen verpasst Der Bericht einer Kantonsratskommission zeigt Mängel im Umgang des Kantons Zürich mit der Coronakrise auf. Und gibt Empfehlungen ab, was zu verbessern wäre. Matthias Scharrer 21.04.2021, 09.01 Uhr

Herausforderungen unterschätzt: Regierungspräsidentin Silvia Steiner (Mitte) flankiert von Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) und Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) an einer Corona-Medienkonferenz im Sommer 2020. Keystone

Zwar sei der Kanton Zürich «insgesamt gut durch die erste Phase der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 gekommen», heisst es im am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Kantonsratskommission. Doch dann folgt sogleich die Kritik: «Die Vorbereitung auf die Krise war jedoch mangelhaft. Zudem wurde es im Sommer 2020 verpasst, geeignete Strukturen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, um einen schrittweisen Ausstieg aus der ausserordentlichen Lage zu vollziehen.»

Lage zu optimistisch eingeschätzt

Der Zürcher Regierungsrat habe die Situation beim Ausstieg aus der ausserordentlichen Lage im Juni 2020 zu optimistisch beurteilt. Zudem seien die Herausforderungen, die sich hinsichtlich einer langfristigen Eindämmung der Pandemie stellen, unterschätzt worden. Auch habe ein Geschäftskontinuitätsmanagement in der Krisensituation teilweise zuerst entwickelt werden müssen. Und in der kantonalen Verwaltung sei die Umstellung auf Homeoffice nicht überall gleich rasch erfolgt.

So lautet das Fazit der von der Finanzkommission und der Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats eingesetzten Subkommission. Sie nahm den Umgang der Zürcher Behörden mit der Coronakrise von deren Beginn Ende Februar bis Mitte Juli 2020 unter die Lupe. Themen, die sich im weiteren Verlauf der Pandemie ergaben, etwa die Einführung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen öffentlichen Innenräumen, die Leistungsfähigkeit des Contact Tracings, die Impfkampagne sowie Massnahmen im Hinblick auf weitere Pandemiewellen, sollen später vom Parlament aufgearbeitet werden, wie die Subkommission festhält.

Unverständlich ist für die Kommission, weshalb der Regierungsrat bei der Bildung seines Ausschusses zur ausserordentlichen Lage am 1. April 2020 Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) überging. Stattdessen sass Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) in dem Dreiergremium, zusammen mit Regierungspräsidentin Silvia Steiner (Mitte) und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP). Der Regierungsrat begründete begründete dies mit den finanziellen Folgen der zu treffenden Massnahmen sowie mit deren Auswirkungen auf das Personal der kantonalen Verwaltung, wie es im Kommissionsbericht heisst. Allerdings habe der Ausschuss von Anfang April bis Anfang Juni nur zweimal getagt. Und an den wöchentlichen Sitzungen des Gesamtregierungsrats sei das Thema Corona ein festes Traktandum gewesen.

Ein gutes Zeugnis stellt die Kommission der Kantonalen Führungsorganisation (KFO) unter Führung des Kantonspolizei-Kommandanten aus. Einziger Kritikpunkt: Die grossen Städte hätten früher und enger einbezogen werden müssen.

Für ihren nun veröffentlichten Bericht befragte die Subkommission unter Leitung der Kantonsräte Beat Habegger (FDP) und Tobias Langenegger (SP) an insgesamt zehn Sitzungen zwischen Mai und September 2020 den Regierungsrat, die Direktionen der kantonalen Verwaltung, die kantonale Führungsorganisation sowie weitere kantonale Ämter und Dienststellen. Zudem hörte sie den Gemeindepräsidienverband des Kantons Zürich, das Zürcher Obergericht und die Städte Winterthur und Zürich an, wie die Kommission schreibt.

Regelmässige Übungen verlangt

Als Ergebnis ihrer Untersuchung gibt die Kommission auch 16 Empfehlungen ab. So fordert sie vom Regierungsrat, die verschiedenen Behörden besser in die kantonale Krisenorganisation einzubinden. Und der Kanton solle künftig die Pandemievorbereitung verbindlicher betreiben. Auch regelmässige Übungen zur Bewältigung von Krisensituationen verlangt die Kommission. «Weiter sind angemessene Führungsstrukturen zu prüfen, die einen geordneten Ausstieg aus der ausserordentlichen Lage ermöglichen», schreibt nun die Kantonsratskommission.

Die Geschäftsprüfungs- und die Finanzkommission des Kantonsrats wollen die Umsetzung der Empfehlungen «im Rahmen ihrer ordentlichen Prozesse» verfolgen, wie es weiter heisst.

Auch der Regierungsrat hat sein Corona-Krisenmanagement bereits von Fachleuten der Universität Bern und dem Beratungsunternehmen bpc bolz & partner untersuchen lassen. Die Regierung hielt daraufhin Ende Februar fest, bis Ende dieses Jahres ein Konzept für regelmässige Krisenübungen zu erstellen; ebenso eines zur Kontrolle der Schutzmaterial-Vorräte in der Kantonsapotheke und den Spitälern. Auch sei die Koordination zwischen der kantonalen Führungsorganisation und den regierungsrätlichen Direktionen zu verbessern.

Update folgt.