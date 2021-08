Coronamassnahmen «Wichtig wäre, dass die Schulen regelmässig Tests durchführen» Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands, fordert mehr Coronatests und CO 2 -Messgeräte an den Zürcher Schulen. Matthias Scharrer 17.08.2021, 17.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. zvg

Am Montag beginnt im Kanton Zürich das neue Schuljahr. Die Maskenpflicht in den Schulen ist seit Ende Juni aufgehoben, doch Corona ist immer noch da. Mit welchen Gefühlen und Erwartungen blicken Sie dem Schulstart entgegen?

Christian Hugi: Mit gemischten Gefühlen. Wir wissen nicht, wie sich die Situation punkto Infektionen darstellen wird. Wichtig wäre, dass die Schulen den Empfehlungen des Bundesrats und der Taskforce folgen und regelmässig Tests durchführen.

Das konnten sie schon bisher. Wie gross ist die Bereitschaft dazu?

Die Bereitschaft ist gross. Die Abläufe sind etabliert, die Tests werden geschätzt und sind verantwortbar. Und sie helfen, bei Bedarf weitere Massnahmen zu treffen.

Gibt es punkto Bereitschaft zu Massentests in Schulen ein Stadt-Land-Gefälle im Kanton Zürich?

Dazu haben wir keine Zahlen. Aber die Tests werden nun beispielsweise in der Stadt Zürich vermehrt durchgeführt: Es gibt Schulkreise, die das nach den Ferien neu einführen. Doch die Tests finden kantonsweit noch längst nicht flächendeckend in den Schulen statt, weil der Kanton sich diesbezüglich zurückhaltend gibt.

Ist das als Kritik am Kanton zu verstehen?

Wir verstehen nicht ganz, warum der Kanton Zürich bislang nicht noch dezidierter auf diese Massnahme zurückgreift. Es geht auch darum, Quarantäne-Situationen zu vermeiden. Das Bekenntnis der Bildungsdirektion, die Schulen offen zu halten, ist da. Flächendeckende Reihentests würden dabei helfen.

Corona-Massentest an der Kantonsschule Zürich-Wiedikon. Keystone

Die kantonale Bildungsdirektion will am Mittwoch die Coronamassnahmen fürs neue Schuljahr bekanntgeben. Haben Sie schon etwas läuten gehört?

Nein. Ich bin gespannt.

Eine weitere mögliche Massnahme sind Impfungen. Würden Sie es befürworten, wenn an den Zürcher Schulen Impfangebote für die Schülerinnen und Schüler eingeführt werden?

Ob Kinder geimpft werden, ist aus unserer Sicht eine Frage, die insbesondere auch im privaten Rahmen geklärt und organisiert werden muss. Wenn solche Angebote an Schulen eingerichtet würden, ist es wichtig, klar zu kommunizieren, dass es sich um ein kantonales, freiwilliges Angebot handelt. Generell orientieren wir uns an den Impfempfehlungen des Bundesrates und unterstützen diese.

Was halten Sie von Impfbussen an Schulen?

An den Gymnasien soll es das ja jetzt bald geben. Wir werden mit Interesse verfolgen, wie sich das bewährt.

Welche anderen Coronamassnahmen braucht es jetzt an den Schulen?

Es bräuchte CO 2 -Messgeräte in jedem Klassenzimmer, um die Luftqualität zu überwachen und um zu sehen, wann gelüftet werden muss. Das würde helfen, die Luftqualität zu verbessern und Corona-Infektionen zu vermeiden. Der Bundesrat und die Taskforce empfehlen das. Ich verstehe nicht, warum es in den Schulen im Kanton Zürich noch nicht flächendeckend gemacht wird.

Sind der Kanton und die Gemeinden dafür zu knauserig?

Was in den Schulgemeinden den Ausschlag gibt, kann ich nicht beurteilen. So ein Messgerät kostet 100 bis 200 Franken. Das ist nicht viel, wenn es um das Wohl der Kinder geht.

Wird das Wohl der Kinder zu wenig berücksichtigt?

Man setzt sich zu wenig damit auseinander. Wie gesagt, die Messgeräte würden helfen, gezielter zu lüften.

Meine Frage ist auch in einem weiteren Sinn gemeint: Die Kinder mussten im Laufe der Pandemie während der letzten anderthalb Jahre einfach funktionieren. Und die unter 12-Jährigen sind jetzt die Einzigen, für die es noch keine Corona-Impfung gibt. Wie wirken sich solche Faktoren auf die Kinder und Jugendlichen aus?

Ich denke schon, dass sich das auswirkt. Das wird man genau untersuchen müssen.

Sehen Sie Einbussen bei den Lernerfolgen?

Diese Sorge wurde immer wieder geäussert. Doch nach den Schulschliessungen im Lockdown konnte mit dem Neustart, der zunächst im Halbklassenunterricht stattfand, einiges aufgeholt werden. Auch gab es Befürchtungen im Hinblick auf die Lehrstellensuche in Coronazeiten. Doch am Schluss blieben sogar noch Lehrstellen offen.

Ist der Digitalisierungsschub, der in den Schulen während des Fernunterrichts im Lockdown kam, weiterhin wirksam?

Es gab diesen Schub vor allem während des Lockdowns. Wir hofften allerdings, dass man im Kanton Zürich mehr macht, um die Schulen breiter mit entsprechenden Geräten auszustatten. Das geschah leider nicht. Aber viele Schulen wenden digitale Lernplattformen weiterhin an. Das ist eine positive Auswirkung der Pandemie.

Christian Hugi ist Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands und unterrichtet in Zürich-Höngg.