Chemieunfall Die neuen elektrischen Limmatboote stecken in Deutschland fest Die neuen Schiffe der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) müssten eigentlich seit Dienstagmorgen in Zürich sein. Sie stecken jedoch wegen eines Chemieunfalls in Deutschland fest. ZüriToday 12.01.2023, 14.17 Uhr

Eines der alten ZSG-Limmatboote vor dem Grossmünster. (Archivbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die ZSG ersetzt per Anfang April ihre Limmatboote. Dann werden drei vollelektrische, klimatisierte und solarbetriebene Boote über in Zürich über den Fluss und den See fahren. Die 33-Tönner werden von der 1130 Kilometer entfernten Ostsee per Sattelschlepper nach Stäfa transportiert. Nun stecken sie jedoch in Deutschland fest, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt.