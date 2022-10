Bundesgericht Prostitution: Freispruch für mutmasslichen Zuhälter aufgehoben Das Bundesgericht hat den Freispruch eines Mannes vom Vorwurf der Förderung der Prostitution aufgehoben. Das Zürcher Obergericht muss nun ein mündliches Berufungsverfahren durchführen und die Beweise neu würdigen. Darauf hatte es nach einer ersten Rückweisung durch das Bundesgericht verzichtet. 18.10.2022, 13.16 Uhr

Das Bundesgericht hat ein Urteil des Zürcher Obergerichts aufgehoben. Ihm wurde Förderung der Prostitution vorgeworfen. Symbolbild: Andreas Arnold / DPA

Das Bundesgericht rügt die Zürcher Vorinstanz in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil mit klaren Worten. So konnte das Opfer der mutmasslichen Zwangsprostitution bisher nicht gerichtlich befragt werden. Der Aufenthaltsort der Frau ist unbekannt.