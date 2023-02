Massnahmen-Dauer für Vergewaltiger muss erneut beurteilt werden

Bundesgericht Obergericht muss Massnahmen-Dauer für Zürcher Vergewaltigungs-Brutalo neu prüfen Das Zürcher Obergericht muss nochmals prüfen, wie lange die für einen Sexualstraftäter angeordnete stationäre therapeutische Massnahme dauern soll. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft gutgeheissen, die sich gegen eine verkürzte Massnahmendauer richtete. 21.02.2023, 14.54 Uhr

Das Bundesgericht hält in einem am Montag veröffentlichten Urteil fest, die Vorinstanz habe ihren Entscheid nicht ausreichend begründet. So sei unter anderem unklar, weshalb der bereits lange dauernde Freiheitsentzug für eine kürzere Massnahme sprechen würde. Auch aus den Gutachten gehe nicht hervor, dass sich der Verurteilte schon bald in Freiheit bewähren könne.