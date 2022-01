Maskentragpflicht an Primarschule im Kanton Zürich gilt weiterhin

Bundesgericht Maskentragpflicht an Primarschule im Kanton Zürich gilt trotz hängiger Beschwerde Das Bundesgericht hat einer Beschwerde gegen die im Kanton Zürich seit Dezember geltende Maskentragpflicht ab der 4. Klasse keine aufschiebende Wirkung erteilt. Die ursprünglich bis am 24. Januar befristete Massnahme wurde unterdessen bis am 27. Februar verlängert. Seit dem 3. Januar müssen auch die Erst- bis Drittklässler Masken tragen. 27.01.2022, 12.00 Uhr

28 beschwerdeführenden Privatpersonen waren zuvor ans Verwaltungsgericht gelangt. (Symbolbild) Keystone

Die aufschiebende Wirkung wird einer Beschwerde nur in Fällen gewährt, in denen die sofortige Umsetzung eines Entscheids einen Nachteil bewirkt, der später nicht wieder gut gemacht werden kann. Dies hält das Bundesgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil fest.