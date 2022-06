Kanton Zürich muss Anwalt für Parkbussen-Streit bezahlen

Erfolg für einen Zürcher Autofahrer, der sich gegen eine Parkbusse in der Höhe von 40 Franken wehrte: Das Bundesgericht ist in einem Urteil zum Schluss gekommen, dass es in Ordnung sei, für einen solchen Rechtsstreit einen Anwalt einzuschalten.

10.06.2022, 11.59 Uhr