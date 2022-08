Bundesgericht Bundesgericht erlaubt Mobilfunkantenne neben französischer Schule Der Handyanbieter Salt kann die geplante Mobilfunkantenne neben der französischen Schule in Dübendorf bauen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Schule abgewiesen. 05.08.2022, 12.00 Uhr

Der Handyanbieter Salt hat grünes Licht für den Bau der geplanten Mobilfunkantenne neben der französischen Schule in Dübendorf erhalten. Ssymbolbild: Sandra Ardizzone / WYS

Mobilfunkanlagen in unmittelbarer Nähe zu Schulen, Kindergärten und Altersheimen könnten zwar durchaus «ideelle Emissionen» haben, also störend wirken. Deshalb könnten Beschränkungen bei solchen Standorten durchaus gerechtfertigt sein, schreibt das Bundesgericht in seinem am Freitag publizierten Urteil.