Bürgerwissenschaft «Black Bucket Challenge»: Forscher will kübelweise Insekten in Zürcher Gärten gedeihen lassen 40 Kübel Wasser möchte Martin Gossner während drei Monaten in Zürcher Gärten aufstellen lassen, um die Biodiversität im urbanen Raum zu erforschen. Jetzt hat er die städtische Schädlingsbekämpfungsstelle am Hals. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 08.03.2022, 16.59 Uhr

Die WSL erforscht, wie Insekten in Städten gedeihen. Nach Salzburg 2021 kommt 2022 Zürich dran. zvg

«Ein kleiner Kübel. Ein grosser Beitrag für die Wissenschaft.» Mit diesen Worten wird derzeit im Internet für ein Forschungsprojekt geworben, das nun auch nach Zürich kommen soll. Es nennt sich «Black Bucket Challenge», auf Deutsch etwa «schwarzer Kübel-Wettbewerb». Die Idee: Bewohnerinnen und Bewohner von Zürich sollen im Garten unter wissenschaftlicher Anleitung jeweils einen schwarzen Kübel mit einem Liter Wasser und ein paar Buchenblättern aufstellen. Forscher werten dann nach drei Monaten aus, was für Insekten sich darin entwickelt haben.

Martin Gossner von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf leitet das Projekt in Zürich. Ursprünglich stammt es von der Universität Salzburg. Nach einem ersten Durchgang, der letztes Jahr in Salzburg stattfand, sind nun entsprechende Versuche mit Bürgerbeteiligung in Zürich, London, München, Berlin und Wien geplant, wie die WSL kürzlich mitteilte.

Wie lässt sich Biodiversität in Städten fördern?

«Kleinstgewässer spielen eine grosse Rolle für die Biodiversität im Wald», erklärt Gossner. «Wir wollen der Frage nachgehen, welche Rolle sie in urbaner Umgebung spielen.» Hintergrund seien das Insektensterben und die zunehmende Verstädterung, welche die Artenvielfalt entscheidend beeinflusse. Das Forschungsprojekt solle auch zur Klärung folgender Frage beitragen: Wie kann man Städte aufwerten, um die Biodiversität zu fördern?

Wegen des Forschungsprojekts hat sich nun auch die Schädlingsbekämpfungsstelle der Stadt Zürich bei Gossner gemeldet. Sie warnte in den letzten Jahren wiederholt davor, in Gärten über längere Zeit Wassergefässe stehen zu lassen. Dies, nachdem im Jahr 2019 in Zürich-Wollishofen die Asiatische Tigermücke aufgetreten war, die auch tagsüber aktiv ist und tropische Krankheiten übertragen kann. Letzteres allerdings nur, wenn sie hierzulande bereits erkrankte Personen sticht und anschliessend jemand Gesunden.

Ein unerwünschter Gast im Garten wäre die Asiatische Tigermücke. zvg

«Ich sehe da kein grosses Problem», sagt Gossner. Schliesslich wolle er nur insgesamt 40 Wasserkübel in Zürich aufstellen, und das verteilt über die ganze Stadt. Ausserdem sei das Projekt für den Zeitraum vom 1. April bis Ende Juni geplant, während die Asiatische Tigermücke hauptsächlich im Juli und August unterwegs sei. Auch ansonsten seien keine riesigen Insektenpopulationen in den Kübeln zu erwarten, da diese jeweils nur einen Liter Wasser enthalten und weit voneinander entfernt ständen.

Er habe der Schädlingsbekämpfungsstelle vorgeschlagen, sein Forschungsprojekt mit deren Schädlings-Monitoring zu verknüpfen. So lasse sich wohl ein guter Kompromiss erzielen und eine Ausbreitung unerwünschter Schädlinge vermeiden.

Gabi Müller von der Schädlingspräventionsstelle der Stadt Zürich bestätigte auf Anfrage, dass sie mit Gossner im Gespräch ist. Und dass sein Forschungsprojekt wohl einmalig durchgeführt werden könne.

«In Gebieten wie der Stadt Basel oder im Tessin, wo die Asiatische Tigermücke bereits etabliert ist, wäre es problematischer»,

sagt Müller. Aber in Zürich habe eine Ansiedlung bisher verhindert werden können. Gut sei auch, dass das Forschungsprojekt schon im Frühjahr stattfinde, da die Hochsaison der Asiatischen Tigermücke erst im Spätsommer sei, bestätigte Müller weiter.

Die Totenkopfschwebfliege spielt eine wichtige Rolle beim Bestäuben von Pflanzen. zvg

Zu den Insekten, die laut Gossner in den Kübeln auftauchen dürften, zählt die Totenkopfschwebfliege. Sie wird im Larvenstadium auch Rattenschwanzlarve genannt, da sie unter Wasser durch eine schwanzähnliche Atemröhre Sauerstoff einschnauft. Das Insekt habe eine wichtige Funktion beim Zersetzen von totem Pflanzenmaterial und beim Bestäuben von Pflanzen.

Wer sich am Forschungsprojekt «Black Bucket Challenge» beteiligen will, kann sich bei Martin Gossner melden (martin.gossner@wsl.ch, Tel. 044 739 25 88).

