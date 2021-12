Zürcher Kantonsrat streicht 70 Millionen, um Steuern zu senken

Budgetdebatte Der Zürcher Kantonsrat streicht 70 Millionen, um den Steuerfuss zu senken Zum Auftakt der Debatte über das Zürcher Kantonsbudget 2022 setzte die bürgerliche Mehrheit aus SVP, FDP, GLP und Mitte den ersten Teil ihres Plans durch: Die Regierung muss sparen. Matthias Scharrer 13.12.2021, 17.46 Uhr

Ernst Stocker, Finanzdirektor Kanton Zürich, erklärt in der Budgetdebatte, warum der Kanton gut 1100 zusätzliche Stellen braucht. Matthias Scharrer

Der Plan, den die kantonsrätliche Finanzkommission (Fiko) im Vorfeld der Budgetdebatte geschmiedet hat, ist simpel: Die bürgerliche Mehrheit aus SVP, FDP, Mitte und GLP kürzt das 17-Milliarden-Budget des Kantons Zürich pauschal um 70 Millionen Franken. Das soll es ermöglichen, den Steuerfuss von 100 auf 99 Prozent zu senken. Pro Jahr hätte dies Steuerausfälle von rund 64 Millionen Franken zur Folge. Das Budget 2022 käme damit auf ein gegenüber der Regierungsvorlage um sechs Millionen vermindertes Minus von 296 Millionen Franken. Teil eins dieses Plans setzte besagte Mehrheit am Montag zum Auftakt der Budgetdebatte durch: die pauschale Budgetkürzung um 70 Millionen.

Die Ratslinke warf den Bürgerlichen deshalb vor, eine unseriöse Politik zu betreiben. Schliesslich würden sie nicht sagen, wo genau das Geld einzusparen sei. Zudem gefährde die geplante Steuersenkung auf Jahre hinaus den Staatshaushalt, wie Hannah Pfalzgraf (SP, Mettmenstetten) betonte. Denn, so die SP-Sprecherin weiter: «Die Ausgaben werden nicht sinken, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und Wert auf Bildung und Kinderbetreuung legen.»

Wenig Entlastung für Durchschnittshaushalte

Für durchschnittliche Privathaushalte brächte die geplante Steuersenkung nur wenig Entlastung, rechnete Judith Stofer (AL, Zürich) vor: 14 Franken pro Jahr wären es für Einzelpersonen, 31 Franken für Verheiratete. Profitieren würden vor allem Reiche, gab Markus Schaaf (EVP, Zell) zu bedenken. Und fügte im Hinblick auf die Coronakrise an: «Sie wollen Steuern senken in einer Zeit, in der die Menschen den Staat benötigen. Das wird wehtun.»

Doch die Mehrheit liess sich von ihrem Plan nicht abbringen. In den letzten drei Jahren sei die Rechnung des Kantons um insgesamt 1,3 Milliarden besser ausgefallen als budgetiert, betonte Farid Zeroual (Die Mitte, Adliswil). Daraus habe in der Summe ein Ertragsüberschuss von 691 Millionen Franken resultiert. Und auch fürs laufende Jahr seien die Prognosen besser als erwartet.

Daher liege eine Budgetkürzung um 70 Millionen drin. Zumal sie gerade mal zehn Prozent der von der Regierung im Vergleich zum Vorjahr budgetierten Mehrausgaben ausmache, wie Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen) anfügte.

«Ich habe die Hoffnung auf eine finanzpolitische Götterdämmerung»,

sagte Beatrix Frey-Eigenmann (FDP, Meilen). Sie bewarb das Vorhaben aus freisinniger Sicht als «3 D»-Strategie: Es brauche Deregulierung, Desinvestition im Sinne von weniger staatlichen Leistungen sowie Digitalisierung.

Cyrill von Planta (GLP, Zürich) wies darauf hin, was auch noch zum bürgerlichen Plan gehöre: «Wir reservieren 100 Millionen Franken für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.» Dies werde langfristig mehr Steuereinnahmen bringen. Allerdings sind diese 100 Millionen nicht Teil des Budgets für 2022, sondern entsprechen Anträgen zum Konsolidierten Finanz- und Entwicklungsplan 2022–2025 (KEF). Diesen berät der Kantonsrat parallel zum Budget. Der KEF zeichnet die finanzpolitischen Absichten für die kommenden Jahre vor, ohne sie fix festzulegen.

Stocker kündigt «straffen Haushaltsvollzug» an

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) liess keinen grossen Widerstand gegen die von der Kantonsratsmehrheit geplanten Änderungen am regierungsrätlichen Budget erkennen: «Es werden nur kleine Änderungen vorgenommen», sagte er. Die Pauschalkürzung um 70 Millionen erachte der Regierungsrat als Auftrag, dieses Ziel mit einem «straffen Haushaltsvollzug» zu erreichen.

Er erklärte zudem, woher das vom Regierungsrat geplante Wachstum des Personalaufwands um gut 1100 Stellen komme: Da Zürich der Kanton mit der schweizweit jüngsten Bevölkerung sei, brauche es rund die Hälfte dieser neuen Stellen in den Schulen und Hochschulen. Ein Viertel entfalle aufs Gesundheitswesen.

Mit 103 gegen 69 Stimmen beschloss der Kantonsrat schliesslich die Pauschalkürzung des Kantonsbudgets um 70 Millionen Franken. SVP, FDP, GLP und Mitte behielten damit gegenüber SP, Grünen, AL und EVP die Oberhand.

Coronabonus fürs Personal abgelehnt

Ein Antrag der AL, die zu erwartenden Mehreinnahmen aus Gewinnen der Nationalbank als Bonus für das durch die Pandemie besonders geforderte Kantonspersonal in den Spitälern und Schulen einzusetzen, blieb chancenlos. Auch SP und Grüne lehnten ihn als nicht nachhaltig ab. Der Regierungsrat plant fürs Personal einen Teuerungsausgleich von 0,9 Prozent.

Die Budgetdebatte wird am Dienstag im Kantonsrat fortgesetzt.