Nachdem der Kanton Zürich in den letzten Jahren jeweils Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet hat, erwarten Regierung und Parlament nun ein kräftiges Minus. Im Kantonsrat beginnt am Montag die Budgetdebatte.

Matthias Scharrer 12.12.2022, 09.21 Uhr