Breitensport So halten Städte Kinder und Jugendliche in Bewegung Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen bewegt sich zu wenig. An der kantonalen Sportkonferenz zeigten Verantwortliche der Städte Zürich, Stuttgart und Dietikon auf, wie körperliche Aktivitäten auch jenseits des Vereinssports zu fördern sind. Matthias Scharrer 10.03.2022, 19.27 Uhr

Gratis-Angebote wie die interaktive Kletterwand im neuen Stadtzürcher Sportzentrum Josef helfen. zvg

Bewegung hält fit und trägt zur Gesundheit bei. Doch wie halten es Kinder und Jugendliche damit ­– gerade jetzt, da die Coronapandemie vieles einschränkte und Onlinegames schon länger ein verführerischer Zeitfresser sind? Johanna Hänggi vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel hat dazu geforscht. An der kantonalen Sportkonferenz im Zürcher Letzigrundstadion gab sie am Donnerstag Einblicke in ihre Erkenntnisse.

Eine davon lautet: Es kommt bei weitem nicht nur auf den Vereinssport an. Zwar fördert dieser körperliche Aktivitäten deutlich. Doch eine aktuelle schweizweite repräsentative Studie zeige, dass Kinder ab zehn Jahren häufiger beim organisierten Sport aus- als eintreten. Und ab zwölf Jahren komme der Beitritt zu Sportvereinen kaum noch vor.

Hauptstrassen hemmen körperliche Aktivitäten

Umso wichtiger sei das sonstige Umfeld. Neben dem elterlichen Vorbild spiele etwa auch die Hauptstrassendichte eine Rolle: Kinder und Jugendliche, die in Gegenden mit viel Verkehr wohnen, seien körperlich weniger aktiv als solche, die von Grünflächen umgeben sind.

Eine Studie des Bundes hatte bereits 2016 ergeben, dass 6- bis 16-Jährige hierzulande tagsüber 90 Prozent ihrer Zeit sitzend, liegend oder nur mit leichter körperlicher Aktivität verbringen. Wobei Knaben aktiver als Mädchen waren ­– und die körperliche Aktivität mit jedem Lebensjahr abnahm. Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 60 körperlich aktiven Minuten pro Tag erreichten in der Schweiz 64 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Mit durchschnittlich 79 Minuten wurde dieser Wert sogar übertroffen. Allerdings lag gut ein Drittel der untersuchten 6- bis 16-Jährigen darunter.

Doch was können Städte und Gemeinden beitragen, um Stubenhockerinnen und -hocker in Bewegung zu bringen? Helfen können attraktive, leicht zugängliche Angebote. Wie zum Beispiel das Sportzentrum Josef, das die Stadt Zürich letztes Jahr als Zwischennutzung der ehemaligen Zentralwäscherei in Zürich-West eröffnete. Dort locken überdachte Street-Soccer-Felder, eine interaktive Kletterwand, ein Ninja-Parcours und das zu körperlicher Aktivität anregende Computerspiel Exercube, um nur einige Beispiele zu nennen.

«Das Sportzentrum Josef hat sich in der Pandemie zu einem Jugendtreff gemausert»,

sagte Ralph König vom Stadtzürcher Sportamt. Wochentags zähle das Angebot ausserhalb der Schulzeit 130 Nutzerinnen und Nutzer; an den Wochenenden kämen täglich im Schnitt 256 Leute. Da in der Stadt die bauliche Verdichtung zunimmt, seien Zwischennutzungen eine gute Chance, um trotz Bevölkerungswachstum noch Flächen für den Sport zu gewinnen.

Zehn Zürcher Gemeinden erhalten Sportboxen

Auch andere Zürcher Gemeinden bauen nun ihre bewegungsfördernde Infrastruktur aus. Der Kanton verteilt dafür derzeit aus der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank eine halbe Million Franken. Er finanziert damit zum einen grössere öffentlich zugängliche Installationen in zehn Gemeinden, zum anderen Sportboxen, die in zehn Gemeinden aufgestellt werden, wie Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) sagte.

Auch Armin Strässle von der Stadt Dietikon war an der Sportkonferenz mit dabei. Severin Bigler

Eine der Sportboxen, die Hanteln und dergleichen enthalten, bekommt Dietikon. Die Box wird Mitte Mai bei der Street-Work-out-Anlage an der Kirchhalde aufgestellt, wie Armin Strässle, Sportverantwortlicher der Stadt Dietikon, am Rande der Sportkonferenz sagte. Zudem plane Dietikon unter dem Motto «Active City» ab Mitte Mai während sechs Wochen über 60 Sportangebote im öffentlichen Raum.

Wolle man die Jugend abholen, sei vor allem eines wichtig: Partizipation, betonte Sophia Zimpfer vom Stuttgarter Amt für Sport und Bewegung. «Ohne Partizipation funktioniert im Jugendsport gar nichts.»

Sophia Zimpfer vom Amt für Sport und Bewegung Stuttgart Matthias Scharrer

Deshalb habe die Stadt Stuttgart beim Erarbeiten ihres Jugendsportkonzepts Befragungen von Jugendlichen durchgeführt. Ein Ergebnis: Sich nicht fix zu verpflichten, spiele eine wichtige Rolle beim Sportverhalten der Jugend. Und: Junge Frauen seien deutlich weniger bewegungsaktiv. Sie fühlten sich gerade bei öffentlichen Anlagen oft beobachtet und wollten lieber unter sich bleiben. Auch dies gelte es beim Entwickeln von Jugendsportangeboten zu berücksichtigen.

