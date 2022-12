Rekord-Teilnahme am Zürcher Samichlaus-Schwimmen

Mit einem Teilnehmerrekord hat sich das Zürcher Samichlaus-Schwimmen in der Limmat nun auch ohne Covid-Zertifikat zurückgemeldet. 380 Frauen und Männer nahmen am Sonntag zum 22. Mal an dem Traditionsanlass in der kalten Jahreszeit teil.

05.12.2022, 09.03 Uhr