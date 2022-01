Zürich: Mann zündet parkiertes Auto in Altstetten an

Brandstiftung In Flammen aufgegangen: Mann zündet parkiertes Auto in Zürich-Altstetten an Ein 36-jähriger Schweizer setzte am Montag ein Auto in Zürich-Altstetten in Brand. Die Stadtpolizei Zürich konnte den mutmasslichen Täter bereits verhaften. 17.01.2022, 13.38 Uhr

Das Auto geriet in der Bristenstrasse in Flammen. Melissa Schumacher

In Zürich-Altstetten ist am Montagvormittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Angezündet wurde es mutmasslich von einem 36-jährigen Schweizer. Die Stadtpolizei konnte ihn verhaften. Weshalb er das Auto in Brand setzte, ist noch unklar.