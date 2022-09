Starker Rauch wegen Kellerbrands in Zürcher Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt Zürich ist am Sonntagabend in einem Keller ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte diesen laut den Rettungskräften löschen. In dem Gebäudekomplex an der Wehntalerstrasse im Stadtkreis 11 entstand allerdings starker Rauch in den Treppenhäusern.

05.09.2022, 09.29 Uhr