Millionenschaden nach Brand eines Hauses in Winterthur

Am frühen Mittwochmorgen hat in Winterthur ein Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr brachte das Feuer nach vier Stunden unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Schlosstalstrasse bleibt mindestens bis Mittag gesperrt.