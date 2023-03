Brand Hoher Schaden bei Brand in Winterthurer Kehrichtverwertungsanlage Bei einem Brand in der Winterthurer Kehrichtverwertungsanlage (KVA) ist am Mittwochmorgen ein beträchtlicher Schaden entstanden. Die Anlieferung von Abfall ist jedoch nicht betroffen und auch die Strom- und Fernwärmeproduktion ist nicht beeinträchtigt. 01.03.2023, 11.47 Uhr

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Andrea Tina Stalder

Das Feuer war kurz nach Mitternacht im Untergeschoss einer der beiden Ofenlinien ausgebrochen, wie die Stadt mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten und die Entrauchung des Gebäudes dauerten aber bis in die frühen Morgenstunden.

Durch die Hitze und den Rauch sind beträchtliche Schäden an Gebäude und Anlagen entstanden, wie es in der Mitteilung heisst. Die Verbrennungslinie 1 wird für längere Zeit still stehen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. (sda)