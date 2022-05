Biogas aus Gülle, Wärme von der Strasse: Rechts und links wetteifern mit Ideen zur Energiewende Die SVP blitzt im Kantonsrat mit dem Vorhaben ab, aus Gülle Biogas zu machen. Die SP will Wärme aus Asphalt nutzen. Für letzteres startet bald ein Pilotversuch. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.47 Uhr

95 Zürcher Tierhaltungsbetriebe wären gross genug für Biogasproduktion aus Gülle. Bild: Pius Amrein

Ideen zur Energiewende haben derzeit Hochkonjunktur. Nachdem die grüne Welle bei Wahlen seit Jahren anhält, befeuert nun der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Verteuerung von Öl und Gas die Debatte zusätzlich. Das war am Montag auch im Zürcher Kantonsrat zu spüren. Reine Symbolpolitik warf Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen) den linksgrünen Parteien vor. Der Grund: Sie waren nicht auf seinen Vorschlag eingestiegen, die Umwandlung von Gülle in Biogas vom Regierungsrat mit einem Zusatzbericht vertieft prüfen zu lassen.

Der Regierungsrat hatte aufgrund eine Postulats, das Hübscher 2019 zusammen mit Vertreterinnen von FDP und Grünen eingereicht hatte, bereits einen Bericht dazu vorgelegt. Demnach sind kantonsweit nur 95 der 2380 Betriebe mit Tierhaltung gross genug für eine effiziente Herstellung von Biogas aus Gülle. Damit liessen sich laut Regierungsrat lediglich 0,05 Prozent des kantonsweiten Strombedarfs abdecken.

Ausserdem liessen sich staatliche Fördermittel effizienter einsetzen. So verdoppele der Bund jeden Franken, den der Kanton für den Ersatz fossiler Heizungen verwende. Bei der Umwandlung von Gülle in Biogas wäre dies gemäss geltendem Recht aktuell nicht der Fall. Zudem gebe es dafür andere Fördermittel vom Bund und von Stiftungen. Und: Im Kanton Thurgau habe sich gezeigt, dass sich Anlagen, wie sie Hübscher vorschwebten, auch mit zusätzlicher Förderung in der Regel nicht wirtschaftlich betreiben liessen.

Strom für immerhin 13000 Haushalte

Hübscher wollte sich mit der regierungsrätlichen Antwort nicht zufrieden geben: Immerhin 13'000 Haushalte könnten im Kanton Zürich durch Biogas aus Gülle mit Strom versorgt werden, rechnete er vor. Und kritisierte die im Kantonsrat seit 2019 dominante Klimaallianz im Hinblick auf das kommende Abstimmungswochenende:

«Sie wollen einen Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung. Aber wenn es um ein konkretes Projekt geht, sagen sie nein.»

Markus Bärtschiger (SP, Schlieren) konterte:

«Einen regierungsrätlichen Ergänzungsbericht zu fordern, der nichts bringt, ist sinnlos.»

Zumal sich wie vom Regierungsrat dargelegt die vorhandenen Fördergelder effizienter einsetzen liessen. Wenn die SVP aber ein neues Projekt vorlege, das nicht auf anderweitig besser nutzbaren Fördermitteln beruhe, biete man gerne Hand, meinten sowohl Bärtschiger als auch Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach).

Am Ende blieb Hübschers Forderung nach weiteren regierungsrätlichen Abklärungen ohne Chance; lediglich die FDP unterstützte die SVP darin. Auch der für die kantonale Energiepolitik zuständige Baudirektor Martin Neukom (Grüne) betonte, die vorhandenen Mittel liessen sich derzeit effizienter einsetzen. Der entsprechende Rahmenkredit könnte allerdings dereinst erhöht werden.

Wärme von den Zürcher Strassen einsammeln

Im Sommer heizt sich Asphalt auf. Die Wärme wäre für Erdwärmesonden nutzbar. Daniel Vizentini

Einen ganz anderen energiepolitischen Vorschlag hatte Felix Hoesch (SP, Zürich) zusammen mit EVP- und GLP-Kantonsratsmitgliedern eingebracht: Sie forderten den Regierungsrat auf, mit einem Pilotversuch zu prüfen, wie sich nach holländischem Vorbild mittels Asphaltkollektoren Wärme von Zürcher Strassen sammeln lasse. Der Regierungsrat war bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Abklärungen der Baudirektion ergaben nun, dass Asphaltkollektoren im Sommer dazu dienen könnten, Erdwärmesonden zu regenerieren; allerdings nur in der Nähe von Siedlungen. Damit stünden Gemeindestrassen oder private Hauszufahrtsstrassen im Fokus, nicht aber Kantons- oder gar Nationalstrassen. Inzwischen sei für 2023 ein Pilotversuch beim Elektrizitätswerk Wald aufgegleist. Hoesch gab sich damit fürs Erste zufrieden.

