Bildungschancen Stipendiengesuche bleiben beim Kanton über sechs Monate liegen Der Pendenzenberg war Ende 2021 knapp 7000 Gesuche hoch. Dank zusätzlicher Stellen soll er nun schrumpfen, verspricht Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Mit langen Wartezeiten muss trotzdem rechnen, wer ein Stipendiengesuch beim Kanton Zürich einreicht. Matthias Scharrer 28.01.2022, 04.00 Uhr

Studierende, Gymnasiasten und Lehrlinge brauchen viel Geduld, wenn sie Stipendien beantragt haben. Sandra Ardizzone

Wer aus bescheidenen finanziellen Verhältnissen kommt, kann für die Ausbildung Stipendien beantragen – das gilt für Lehrlinge, Gymnasiasten und Studierende. Erste Anlaufstelle bei Wohnsitz im Kanton Zürich ist der Kanton Zürich. Doch was der auf seiner Stipendienwebsite derzeit mitteilt, ist wenig ermutigend: «Die Wartezeit ist aktuell sehr lang», heisst es da. Und: «Wir bearbeiten zurzeit die Gesuche, die im Juni 2021 eingegangen sind.» Die Wartezeit beträgt also über ein halbes Jahr.

Wenn die Stipendienbewerberinnen und -bewerber so langsam wären wie der Kanton, bekämen sie gar nichts. Denn weiter heisst es auf der Kantonswebsite: «Wenn Sie das Gesuch später als sechs Monate nach Beginn der Ausbildung einreichen, wird ihr Gesuch nicht mehr behandelt.»

Auf die langen Wartezeiten angesprochen, sagt Pio Gino Steiner, Co-Präsident des Verbands der Studierenden der Universität Zürich (VSUZH):

«Die ganze Situation setzt viele Studierende aus nicht so wohlhabenden Verhältnissen unnötig unter Druck. Sechs Monate sind eine lange Zeit, wenn man bedenkt, wie lange ein Studium insgesamt dauert.»

Ähnlich wie bei der Lehre beträgt die Regelstudienzeit bis zum Bachelor-Abschluss drei Jahre. Wenn jemand daneben noch arbeiten muss, wird es eng. Wobei laut Steiner erschwerend hinzukommt, dass in Folge der Coronakrise viele Jobs für Studierende weggefallen sind. Für den VSUZH-Co-Präsidenten ist klar: «Der Kanton muss handeln.»

Stipendienreform und Corona sorgten für Verzögerungen

Angesprochen ist damit Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Die Mitte). Sie nahm am Montag im Kantonsrat Stellung, Anlass war ein Vorstoss der Ratslinken. Laut Regierungsrätin Steiner waren Mitte Dezember 6828 Stipendiengesuche beim Kanton hängig. Sie betonte, der Kanton habe bereits acht zusätzliche befristete Stellen geschaffen, um den Pendenzenberg abzubauen ­– zusätzlich zu den 12,5 Stellen, die das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) für die Abteilung Stipendien einsetze.

Ein Grund für die langen Wartezeiten sei der Systemwechsel durch die Stipendienreform vor einem Jahr. Hinzukomme eine Zunahme der Stipendiengesuche in Folge der Coronakrise. So sei die Zahl der Stipendiengesuche im ersten Halbjahr 2021 um 45 Prozent gestiegen; übers ganze Jahr betrug der Zuwachs 15 Prozent gegenüber 2020. Die Regierung sei zuversichtlich, dass mit den zusätzlichen Stellen nun Abhilfe geschaffen werde.

«Vertröstungstaktik» von Bildungsdirektorin Steiner

SP-Kantonsrätin Sibylle Marti, die den Vorstoss eingereicht hatte, vermisste in der regierungsrätlichen Stellungnahme konkrete zeitliche Angaben, bis wann der Pendenzenberg abgebaut werde. Sie wirft Steiner «Vertröstungstaktik» vor – und fügte am Donnerstag auf Anfrage an: «Wenn wir das Gefühl haben, es gehe zu langsam voran, bringen wir das Thema mit weiteren Vorstössen wieder aufs Tapet.»

Der Dietiker SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher hingegen meinte: «Lasst doch die zuständigen Mitarbeiter im AJB arbeiten. Sie machen es schon richtig.»

Laut einer AJB-Sprecherin sind jetzt per Ende Januar noch rund 6500 Stipendiengesuche hängig. «Die Zahl verringert sich nur langsam, weil laufend neue Gesuche eingereicht werden», so die Amtssprecherin.