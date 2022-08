Zürcher Kantonsrat erklärt «Linksdrall»-Vorstoss für dringlich

Die Zürcher SVP vermutet bei Lehrkräften an Gymnasien und Berufsschulen einen «Linksdrall». Sie will sich deshalb einer geplanten Untersuchung des Kantons Aargau anschliessen. Der Kantonsrat hat das SVP-Postulat am Montag für dringlich erklärt.

29.08.2022, 10.15 Uhr